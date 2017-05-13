GAÜ TEMSİLCİLERİ 2025 YILINA DOĞRU, İSTANBUL’DA BİRARAYA GELDİ



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Yükseköğretimde 50.yılına doğru ilerlerken, Türkiye’nin dört bir tarafında bulunan temsilcileri ile birlikte, 2025 yılına doğru GAÜ’nün yeni vizyonu hakkında bilgilendirilmek üzere, İstanbul’da bir araya geldi.GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar’ın başkanlığında, İstanbul Mercury Otelde bir araya gelen; Türkiye’nin dört bir tarafında bulunan GAÜ ve KAÜ temsilcileri, GAÜ’nün 2025 yılına doğru gerçekleştireceği atılımları, yeni stratejileri ve üniversite hakkında ki yeni gelişmelerin aktarıldığı bir toplantı gerçekleştirdi.GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar yaptığı açıklamada, toplantı bünyesinde GAÜ’nün 2025 yılına doğru atmış oldukları adımların temsilcilerine aktarıldığını ifade ederek, çıkmış oldukları yolda hep birlikte olduklarını ve her zaman temsilcilerinin yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. Akpınar, 7 kıtaya yayılan farklı ülkelerdeki tüm kampüsleri ile uluslararası bir üniversite olarak 50. yılına doğru ilerlerken tüm GAÜ ailesi olmak üzere, temsilcilerine teşekkürlerini sunarken, tüm ekip arkadaşlarına başarı dileklerini iletti.