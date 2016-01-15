GAÜ Susurluk En Geç 2017'de İlk Öğrencisini Alıyor

AKPINAR, GAÜ SUSURLUK EN GEÇ 2017’DE İLK ÖĞRENCİSİNİ ALIYOR



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 30 yılı aşan Akademik bilgi birikimi ve deneyimini Anavatan Türkiye’ye taşıyor.



GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar başkanlığındaki küresel bilim heyeti, Türkiye’nin Balıkesir iline bağlı Susurluk ilçesinde ilk olarak, Susurluk’ta bulunan kampüs alanı ziyaretinin ardından, Balıkesir Valisi Mustafa Yaman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından kabul edildi. Kabullerin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen heyet, GAÜ Susurluk ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.



GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar başkanlığındaki küresel bilim heyetinde, GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan yardımcıları Doç. Dr. Asım Vehbi ve olgun Üstün, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Hossein Sadri ve GAÜ türkiye Koordinatörü Hüseyin Ata yeraldı. GAÜ Heyetinin yanında, Susurluk Kaymakamı Yusuf Özdemir, Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu ve sivil toplum örgütü yetkilileri basın toplantısında hazır bulundu.



Susurluk Kaymakamı Yusuf Özdemir basın toplantısında yaptığı açıklamada Girne Amerikan Üniversitesin’den gelen heyetle birlikte olmaktan büyük bir keyif aldıklarını belirterek, GAÜ’ye bürokratik anlamda, gerekirse bazı temeaslar yoluyla yardımcı olacaklarını söyledi. Özdemir basın toplantısında sözlerine şu şekilde devam etti,



“Değerlendirmelerinden sonra eğer uygun göreceklerse bizde ayrı bir koldan çalışarak sizlere destek vereceğiz. Bu toplantı bir kaç toplantılık bir çalışma değil tabiki. Önemli bir çalışma önümüzdeki günlerde yine biz gideceğiz onlar gelecek ama bir başlangıç olarak hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Kendilerini de tekrar burda görmekden büyük mutluluk duyuyorum ve çok teşekkür ediyorum” dedi.



Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu ise açıklamalarında şunları söyledi,



“Ben öncelikle ilçemiz adına ve şahsım adına değerli misafirlerimiz davetimize icap ettikleri için teşekkür ediyorum. Böyle güzel insanlar tanıdığımzı için hepimiz mutlu olduk. Bu süreç için Büyük Şehir Belediye Başkanımızla ve Valimizle yaptığımız görüşmelere dayanarak burda bir üniversite kurmak için onlarında istekli olduğunu gördük. Belli aşamalardan geçtikten sonra başvuracağız. Girne Amerikan Üniversitesi tarafından buraya bir ekip gönderilecek ve binalarla ilgili çalışma yapılacak. İnşallah hayırlısı olur. Burada hepimiz kazanacağız. Girne Amerikan Üniversitesi’de kendi



içinde ekonomik bazda bir değerlendirme yaptıktan sonra karar verecelerdir. Tekrardan hayırlı uğurlu olsun” dedi.



GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar yapmış olduğu açıklamalarda GAÜ Susurluğun gerekli izinlerin alınması halinde 2016 yılında, izinlerin yetişmemesi halinde ise en geç 2017 yılında akademik hayatına başlayarak ilk öğrencilerini almaya başlayacağını belirtti. Akpınar açıklamalrın devamında şunları söyledi,



“Öncelikle Sayın Başkanıma bu denli onur verici bir takdim yapdıklarından dolayı ben üniversitemiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Üniversitemizin değerli köşesinde hem Susurluk şehrinin anahtarını hemde şanlı türk bayrağının yerini alacağından emin olabilirsiniz. Bir sonraki ziyaratimizde de biz kendi bayrağımızı özel bir dokumayla size takdim edeceğimizden emin olabilirsiniz. Ben süreci şöyle tanımlıyorum; öncelikle böyle nezih istisnayi bir çağırıdan sonra bu denli bütünsel bir haraketin orataya koyulduğu bir çağrıya bizlerin olumsuz bakması normal olmazdı. Görmüş olduğunuz tesisler, projeler ve susurluk için düşünülen projelerin gerek Valimizin, gerek Büyükşehir Belediye Başkanımzın, Kaymakamımızın, diğer belediye başkanlarımızın ve Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu 2023 programı çerçevesinde genelde Balıkesir sağlık turizmi, sanayi ve eğitim alanlarında atılım planlarına ve heyecana baktığımızda, bu süreçte bizim kesinlikle olmamamız gerektiğine bir kez daha karar verdim. Tabi sürecin tanmlanması ve atılacak olan adımlar bir takım kulis haraketleri gerektirmektedir. Herhangi bir hayal, istek ve o heyecanı taşıyor olsak bile belirli birtakım bürokratik aşamaların geçmesi gerekiyor. Bu da Ankara’da önemli bir görüşme sürecinin başlaması demek oluyor. İlerki hafta bilim heyetimizin ortaya koyacağı çalışmalarla ve sürecin ne şekilde ilerleyeceğiyle ilgili atacağımız adımlarla ilgili raporun çıkmasıyla, öncelikle sayın Kaymakamımız, sayın Başkanımız ve sizlerle paylaşmış olacağız. Akabinde de siyasi otoriterle görüşmek suretiyle konuyu YÖK’e bir kez daha aktarmış olacağız. YÖK’ünde ortaya koyacağı sürecin tanımı sonrasında da Üniversitemizin susrulukta hayat bulacağından ben kesinlikle eminim. Bir defa hızı kazandırmak için bu denli iyi bir yaklaşım ve bizimde bu konuya güven ve inançla ortaya koyduğumuz faaliyet programı çerçevesinde, tüm restorasyon işlemlerine bu süre içerisinde başlayabiliriz. Hazırlık sürecinde bir sorun yaşamayız. Hatta ve hatta programlarından ikisi havacılık ve pilotaj. Şuanda Çorlu’da konumlandırılmıştır. Çorlu’da ki faaliyet programımızı Susurluk’a taşıyabiliriz. Denizcilik, pilotoj ve yaz okulu gibi programlarımız vakit kaybetmeden hızlı bir şekile buraya taşıyabiliriz. Tabi ortaya konulacak bu çalışmaları destekleyecek olan yan çalışmalar olacakdır. Bunlarla da ilgili özellikle Girne Amerikan Üniversitesi’nin öğrencileri için eğitim programlarının bir kısmının burda uygulanması düşünmek suretiyle 2016 eylül ekim gibi bürokratik süreçlerin hazırlanmasıyla yetiştiremiyecek olsak bile 2017 eylül ayında fiilen eğitime başlayabileceğimizi düşünüyorum. Hele böyle bir istek ve arzunun Susurluk ve sizlerin kendi istekleri de var olduğu sürece bize düşen görev projeyi hayata



geçirmektir. Görmüş olduğumuz destek, sizlerdeki heyecan, projeyi ortaya koymak durumunda düşünülen katma değer oluşturulacak diğer yatırım programlarının da oluşacak olması bu projeyi ilk 5 yıl içerisinde ekonomik olarak kalkındırma ve yapılanma sürecinde de Susurluğa büyük bir imkan sağlayacağından da eminim. Girne Amerikan Üniversitesi’nin özellikle Uluslararasılaşma programında öğrencilerimizin büyük bir çoğunluğu 3. Dünya ülkelerinden gelecektir. Bunuda dikkate alacak olursak özellikle sosyal yapılanma, sağlık ve benzeri konularda sizlerinde desteğine ihtiyacımız vardır. Yani birlikte çalışmamız sonucunda Balıkesir’de 3. Üniversitenin oluşmasında 1 yıllık bir sürecin yeterli olacağını düşünüyorum. Anavatınımızda Susurluk’da böylesi içtenlikle gördüğümüz karşılamayı hiç bir yerde görmedik. Bu nedenle bize daha büyük bir sorumluluk düşüyor. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız ve bu onursal süreci birlikde paylaşacağız. Ben tekrardan üniversitemiz adına ve bağlı okullar adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum “ dedi.

Son Güncelleme: 15.01.2016 18:00