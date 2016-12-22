GAÜ “SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ”NÜN KONUĞU; EKONOMİ VE ENERJİ BAKANI SUNAT ATUN’DU.



Girne Amerikan Üniversitesi, öğrenci kulüplerinden biri olan; Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Kulübü’nün düzenlemiş olduğu ‘yuvarlak masa’ toplantısının bu haftaki konuğu; Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun oldu.GAÜ TeknoPark Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen toplantıda; Kulüp üyesi öğrenciler ile GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyeleri’nin sorularını içtenlik ile yanıtlayan Bakan Atun; Özellikle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türkiye Cumhuriyeti arasındaki ekonomik iş birliği ve Doğu Akdeniz’deki enerji anlaşmalarındaki ulusal stratejik yararlar hakkındaki konulara dikkat çekti. Sunat Atun; Bakanlığının sorumluluğu altındaki altyapı yatırımlarının birinci derecede etkilediği, ‘Kuzey Kıbrıs Ekonomisi’ ile Güney Kıbrıs Ekonomisi’ arasındaki dengelere de gerçekçi yaklaşımlar ile değindi.Ülke ekonomisinin iyileştirilmesi için yapılan çalışmalar hakkında da, Siyaset Bilimi ve Uluslararası ilişkiler Kulübü Üyesi, GAÜ Öğrencileri’ne bilgilendirmelerde bulunan Atun, Türkiye Cumhuriyeti ile olan ikili ilişkilerin, her zaman güven verici olduğunun altını çizdi.Toplantının sonunda; Atun’a teşekkür plaketini ise; Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Aykut Toros takdim ederken, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun da, “Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü”nün düzenlediği bu toplantıya davet edilmesinden dolayı duymuş olduğu memnuniyeti belirterek, teşekkür etti.