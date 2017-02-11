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11 Şubat 2017 Cumartesi 14:46

GAÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ, TC MOLDOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE ZİYARETTE BULUNDU

GAÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ, TC MOLDOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ'NE ZİYARETTE BULUNDU
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GAÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ, TC MOLDOVA BÜYÜKELÇİLİĞİ’NE ZİYARETTE BULUNDU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yurt dışı kampüsü ve kardeş üniversitesi Moldova Amerikan Üniversitesi bünyesinde, ara dönem derslerini tamamlayan GAÜ İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri öğrencileri ile Akademisyenler TC Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarete, Moldova Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan Başkanlığında; akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Ziyarette ilk olarak; ile Türkiye Moldova ilişkileri ve Türkiye’nin dış politikaları hakkında öğrenciler ile sohbet eden TC Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç, Akademisyenler ve öğrencilerden, üniversite hakkında bilgi aldı.

Görüşmelerin ardından, GAÜ Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. Sınıf öğrencisi ve Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Serdar Keleş tarafından GAÜ adına TC Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç’a plaket takdim edildi.

Gülseven: “Derslerde Gördüğümüz Siyasi Konuları Yerinde Deneyimlemek Bulunmaz Bir Fırsat”

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Enver Gülseven, ara dönemde öğrencilerin GAÜ’nün yurtdışı kampüslerinde eğitim almalarının, toplumsal yapıyı görmeleri ve yerinde incelemeleri açısından çok büyük bir fırsat olduğunu dile getirdi. İki haftalık süreç içerisinde, Moldova sınırları içerisinde bulunan özerk bölgeler; Gagavuzya ve Transdinyester Cumhuriyeti'nin Başkenti Tiraspol’a da ziyarette bulunduklarını belirten Gülseven, bu bölgelerin öğrencilerin derslerde gördükleri konular olduğunu ve bizzat yerinde görüp incelemenin bulunmaz bir fırsat olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Enver Gülseven, TC Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç’a gerçekleştirmiş oldukları ziyaret ile ilgili de şunları söyledi;

“TC Moldova Büyükelçisi Hulusi Kılıç’ı makamında ziyaret ederek, Uluslararası ilişkiler, İşletme ve Siyaset Bilimleri öğrenciler birinci ağızdan Türkiye Moldova ilişkileri, siyasi ve ekonomik işbirlikleri, Türkiye’nin Moldova’da gerçekleştirdiği yatırımlar ve Moldova’nın AB süreci ile ilgili birinci ağızdan bilgiler aldı. Bu, öğrencilerimiz için gerçekten bulunmaz bir fırsat.”

Gülseven ayrıca, GAÜ’nün 7 farklı ülkede bulunan uluslararası kampüslerinde eğitim almanın; farklı kültürleri deneyimlemek, yeni dostluklar kurmak ve farklı yaşam tarzlarını yerinde deneyimlemenin öğrencilerin kişisel gelişim ve meslek hayatlarında çok faydalı olacağını düşündüğünü belirterek, bu büyük fırsattan herkesin faydalanması gerektiğini söyledi.


 
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