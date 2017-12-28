GAÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ LİTVANYA VİLNİUS BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde, 200’ün üzerinde dünya üniversiteyle yapmış olduğu akademik işbirliği anlaşmaları kapsamında, değişim programlarından faydalanarak; bir dönem öğrenim görmek için Litvanya’nın Kaunas şehrinde bulunan Vytautas Magnus Üniversitesinde bulun bulunan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Serdar Keleş, Azerbaycan Cumhuriyeti Vilnius Konsolosu Sn. Samir Musayev’i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan öğrenciler yer aldı. 2012 yılında kurulan Azerbaycan Litvanya Genç Öğrenciler Birliği’nin (AYOL) kurucusu ve Eski Başkanı olan Musayev ilk olarak, kendisinin de üniversite yıllarından itibaren öğrenci kulüpleri içersin de aktif olarak yer aldığını ve bu faaliyetlerle birlikte öğrencilerin derslerde öğrendiği bilgileri gerçek hayatta uygulama şansını elde ettiklerini, dolayısıyla da gelecek de ki hayatlarına önemli ölçüde yön verdiğini belirtti.

Musayev, Azerbaycan ve Litvanya arasındaki ilişkilere değinip, iki ülkenin Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıdıklıklarını ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1995 yılına dayandığını ve Büyükelçilliklerin 2007 yılında karşılıklı olarak açıldığı belirtti.

Ziyaret esnasinda TÜRKSOY Üyesi olan ulkelerin ortak gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere ve Çin'den Türkiye'ye uzanan demir yolunun, Türk Dünyası üzerinde meydana getireceği etkilere değinildi. İlerleyen yıllarda ticari ürünlerin yanı sıra yolcu taşımacılığının da hayata geçirilmesinin bölge üzerinde ki hayati önemi vurgulandı.

Ziyarette öğrencilerin sorularını yanıtlayan Musayev açıklamasının devamında, Hocalı’da yapılan Soykırımı tüm boyutlarıyla birlikte öğrencilere aktardı. Bununla birlikte Litvanya üzerinde varlık gösteren ermeni lobilerinin faaliyetleri ve bu faaliyetlere nazaran alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Musayev’in Büyükelçiliğe gelen öğrencilerinin tamamının İstanbul Türkçesini konuşmasının ve bir arada olmalarının mutluluk verdiğini ifade etmesinin ardından, GAÜ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Serdar Keleş’in çiçek takdim etmesinin ardından görüşme son buldu.