banner257
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
113190
ALTIN
158.024
DOLAR
3.8092
STERLİN
5.1154
EURO
4.5461
Uyuşturucu Satıcısı CEM DOĞU'ya dayak!
Son Dakika
Işıklar Butik Kasapta Kaçak Et
Işıklar Butik Kasapta Kaçak Et
Elektrik Kesintisi Var
Elektrik Kesintisi Var
Avlanırken Kardeşini Vurdu
Avlanırken Kardeşini Vurdu
banner256

GAÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ LİTVANYA VİLNİUS BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

GAÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ LİTVANYA VİLNİUS BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ

28 Aralık 2017 Perşembe 12:02
GAÜ SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER KULÜBÜ AZERBAYCAN CUMHURİYETİ LİTVANYA VİLNİUS BÜYÜKELÇİLİĞİNİ ZİYARET ETTİ
banner238

Girne Amerikan Üniversitesi’nin (GAÜ) uluslararasılaşma vizyonu çerçevesinde, 200’ün üzerinde dünya üniversiteyle yapmış olduğu akademik işbirliği anlaşmaları kapsamında, değişim programlarından faydalanarak; bir dönem öğrenim görmek için Litvanya’nın Kaunas şehrinde bulunan Vytautas Magnus Üniversitesinde bulun bulunan Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Serdar Keleş, Azerbaycan Cumhuriyeti Vilnius Konsolosu Sn. Samir Musayev’i ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette  Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’dan öğrenciler yer aldı. 2012 yılında kurulan Azerbaycan Litvanya Genç Öğrenciler Birliği’nin (AYOL) kurucusu ve Eski Başkanı olan Musayev ilk olarak, kendisinin de üniversite yıllarından itibaren öğrenci kulüpleri içersin de aktif olarak yer aldığını ve bu faaliyetlerle birlikte öğrencilerin derslerde öğrendiği bilgileri gerçek hayatta uygulama şansını elde ettiklerini, dolayısıyla da gelecek de ki hayatlarına önemli ölçüde yön verdiğini belirtti.

Musayev, Azerbaycan ve Litvanya arasındaki ilişkilere değinip, iki ülkenin Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından birbirlerinin bağımsızlıklarını tanıdıklıklarını ifade etti. Ayrıca, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 1995 yılına dayandığını ve Büyükelçilliklerin 2007 yılında karşılıklı olarak açıldığı belirtti.

Ziyaret esnasinda TÜRKSOY Üyesi olan ulkelerin ortak gerçekleştirmiş oldukları faaliyetlere ve Çin'den Türkiye'ye uzanan demir yolunun, Türk Dünyası üzerinde meydana getireceği etkilere değinildi. İlerleyen yıllarda ticari ürünlerin yanı sıra yolcu taşımacılığının da hayata geçirilmesinin bölge üzerinde ki hayati önemi vurgulandı.

Ziyarette öğrencilerin sorularını yanıtlayan Musayev açıklamasının devamında, Hocalı’da yapılan Soykırımı tüm boyutlarıyla birlikte öğrencilere aktardı. Bununla birlikte Litvanya üzerinde varlık gösteren ermeni lobilerinin faaliyetleri ve bu faaliyetlere nazaran alınan önlemler hakkında bilgi verdi.

Musayev’in Büyükelçiliğe gelen öğrencilerinin tamamının İstanbul Türkçesini konuşmasının ve bir arada olmalarının mutluluk verdiğini ifade etmesinin ardından, GAÜ Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler Kulübü Başkanı Serdar Keleş’in çiçek takdim etmesinin ardından görüşme son buldu.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
POLİTİK EKONOMİ KAÜ’DE ELE ALINACAK
POLİTİK EKONOMİ KAÜ’DE ELE ALINACAK
TDP GİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR
TDP GİRNE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI ZİYARETLERE DEVAM EDİYOR
UBP MİLLETVEKİLİ ADAYILARI DAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ
UBP MİLLETVEKİLİ ADAYILARI DAÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

banner253

banner211

banner215

banner226

banner220

banner219

banner241

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim