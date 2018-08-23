banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 35°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
231.812
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.8017
EURO
6.9689
Apartman komşusundan 10 ton su çaldı
10 TON SU ÇALDI
KKTC’de 3500 aileye kurban payı dağıtımı gerçekleştirildi
3500 AİLEYE KURBAN ETİ
Türkmenistan gecesi kanlı bitti
TÜRKMENİSTAN GECESİ KANLI BİTTİ
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
banner282

GAÜ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ’DEN, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE İNTERAKTİF YAKLAŞIM

GAÜ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ’DEN, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE İNTERAKTİF YAKLAŞIM

23 Ağustos 2018 Perşembe 09:59
GAÜ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ’DEN, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE İNTERAKTİF YAKLAŞIM

GAÜ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ’DEN, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE İNTERAKTİF YAKLAŞIM

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi yaz okulu bünyesinde, önemli bir eğitim aracı olan “Onur Dersleri”nin ilkini, Girne’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ersoy Önder, “Onur Dersleri”nin; gerek üniversitenin, gerekse toplumun saygın kişileri/olayları adına düzenlenen 'özel konulu dersler' dersler olduğunu, bu derslerin kapsamında kaynakların anıldığını, konuların canlı tutulduğunu ve saygıların yinelendiğini söyledi. Dr. Önder, GAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak, her yıl yaz okulu etkinliklerinden birisi olarak gelenekselleştirmeyi düşündükleri “Onursal Derslerin” ilkini, tarihsel perspektifler içinde, Ortadoğu toplumlarında çatışmalar çerçevesinde, İran'ın nükleer programının analizi konusunda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dr. Ersoy Önder açıklamasının devamında;

“Girne Eski Liman'dan başlayan, yine aynı noktada biten ve teknede gerçekleştirilen etkinliğimizin birinci bölümde, Girne'nin denizden görünen, Girne Kalesi, Beylerbeyi Manastırı, Süleyman Paşa Köşkü ve St. Hillarion Kalesi gibi tarihi ve turistik bölgeleri hakkında, görevlendirilen öğrenciler tarafından bilgiler verilmiş; ikinci bölümde ise, yazmış olduğum 'İran'ın Nükleer Programının Analizi ve Türkiye (İlişkiler, Yaklaşımlar ve Gelişmeler) kitabının bölümleri, yine görevli öğrenciler tarafından anlatılmış ve konu ile ilgili son gelişmeler değerlendirilmiştir.”

Sınıflar harici farklı bir ortamda, hem sosyalleşmenin, hem öğrenmenin gerçekleşmiş olmasının öneminden bahseden Önder, “Bu etkinliğin yapılmasında bizleri cesaretlendiren ve destekleyen Sayın Dekanımız Prof. Dr. Aykut Toros'a çok teşekkür ediyoruz. En önemli niyetimiz, bu tarz etkinliklerin devamlılığını sağlamak. Onur dersleri ve interaktif eğitim/öğrenim sayesinde, hem konuların daha kolay anlaşılmasını, canlı tutulmasını, hem de eğlenerek öğrenme konseptini geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ksp Halkı “anti-emperyalist Halk Cephesi” Hükümeti Kurmaya Çağırdı
Ksp Halkı “anti-emperyalist Halk Cephesi” Hükümeti Kurmaya Çağırdı
Erhürman: “alo 171 Şikayet Hattına Gelen Şikayetler Mutlaka Değerlendirilecek”
Erhürman: “alo 171 Şikayet Hattına Gelen Şikayetler Mutlaka Değerlendirilecek”
Sucuoğlu: “hükümet ŞikÂyet, Mazeret, Laf Değil, İş Üretmeli”
Sucuoğlu: “hükümet ŞikÂyet, Mazeret, Laf Değil, İş Üretmeli”
Sugel: “Hayvan Refahı Yasası Neden Uygulanmıyor?”
Sugel: “Hayvan Refahı Yasası Neden Uygulanmıyor?”
YDP Başkanı Arıklı Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
YDP Başkanı Arıklı Köy Ziyaretlerine Devam Ediyor
Zafer Bayramı Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak
Zafer Bayramı Tören Provası Nedeniyle Lefkoşa Ve Gazimağusa’da Bazı Yollar Trafiğe Kapanacak
Apartman komşusundan 10 ton su çaldı
Apartman komşusundan 10 ton su çaldı
Lefke Turizm Derneği Derinya ve Aplıç kapılarının en erken zamanda açılmasını talep etti
Lefke Turizm Derneği Derinya ve Aplıç kapılarının en erken zamanda açılmasını talep etti
KKTC’de 3500 aileye kurban payı dağıtımı gerçekleştirildi
KKTC’de 3500 aileye kurban payı dağıtımı gerçekleştirildi
Cyprusınno, ara bölge’de uzmanlar ile toplumlararası iş forumu ve girişimciler toplantısı gerçekleştirecek
Cyprusınno, ara bölge’de uzmanlar ile toplumlararası iş forumu ve girişimciler toplantısı gerçekleştirecek

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim