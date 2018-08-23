GAÜ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ’DEN, ÜNİVERSİTE EĞİTİMİNE İNTERAKTİF YAKLAŞIM

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi yaz okulu bünyesinde, önemli bir eğitim aracı olan “Onur Dersleri”nin ilkini, Girne’nin farklı bölgelerinde gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Ersoy Önder, “Onur Dersleri”nin; gerek üniversitenin, gerekse toplumun saygın kişileri/olayları adına düzenlenen 'özel konulu dersler' dersler olduğunu, bu derslerin kapsamında kaynakların anıldığını, konuların canlı tutulduğunu ve saygıların yinelendiğini söyledi. Dr. Önder, GAÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi olarak, her yıl yaz okulu etkinliklerinden birisi olarak gelenekselleştirmeyi düşündükleri “Onursal Derslerin” ilkini, tarihsel perspektifler içinde, Ortadoğu toplumlarında çatışmalar çerçevesinde, İran'ın nükleer programının analizi konusunda gerçekleştirdiklerini belirtti.

Dr. Ersoy Önder açıklamasının devamında;

“Girne Eski Liman'dan başlayan, yine aynı noktada biten ve teknede gerçekleştirilen etkinliğimizin birinci bölümde, Girne'nin denizden görünen, Girne Kalesi, Beylerbeyi Manastırı, Süleyman Paşa Köşkü ve St. Hillarion Kalesi gibi tarihi ve turistik bölgeleri hakkında, görevlendirilen öğrenciler tarafından bilgiler verilmiş; ikinci bölümde ise, yazmış olduğum 'İran'ın Nükleer Programının Analizi ve Türkiye (İlişkiler, Yaklaşımlar ve Gelişmeler) kitabının bölümleri, yine görevli öğrenciler tarafından anlatılmış ve konu ile ilgili son gelişmeler değerlendirilmiştir.”

Sınıflar harici farklı bir ortamda, hem sosyalleşmenin, hem öğrenmenin gerçekleşmiş olmasının öneminden bahseden Önder, “Bu etkinliğin yapılmasında bizleri cesaretlendiren ve destekleyen Sayın Dekanımız Prof. Dr. Aykut Toros'a çok teşekkür ediyoruz. En önemli niyetimiz, bu tarz etkinliklerin devamlılığını sağlamak. Onur dersleri ve interaktif eğitim/öğrenim sayesinde, hem konuların daha kolay anlaşılmasını, canlı tutulmasını, hem de eğlenerek öğrenme konseptini geliştirmeyi hedefliyoruz.” dedi.