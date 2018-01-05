GAÜ SAĞLIKÇILARINDAN, TİYATRO GÖSTERİSİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık Meslek Yüksekokulu (SMYO) öğrencileri, “İletişim Becerileri” dersi kapsamında tiyatro oyunu sergiledi.

GAÜ Uluslararası Kongre Merkezi Spectrum Hall’de sergilenen oyun, öğrenciler, akademisyenler ve GAÜ Yöneticileri tarafından ilgiyle izlenirken, sehnelenen oyun sonrasında öğrenciler ayakta alkışlandı. Gösterinin sonunda, GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, sergilemiş oldukları başarılı oyundan dolayı öğrencilere temsilen Öğrt. Gör. Gökhan Güneyli’ye plaket takdim etti. Avcı yaptığı konuşmasında, öğrencileri sergiledikleri başarılı oyundan dolayı kutlayarak, her gün yaşanılan olayları, komedi tarzında başarılı bir şekilde sergilediklerini belirtti. Emeği geçen herkese teşekkür eden Avcı, öğrencilere derslerinde ve hayatlarında başarılar diledi.

“İletişim Becerileri” dersi akademisyeni Öğrt. Gör. Gökhan Güneyli etkinlik ile ilgili yaptığı açıklamada, “İletişim Becerileri” dersi kapsamında öğrencilerin proje ödevi olarak "Acil Skeç Hattı - 444 0 Skeç" gösterisini sahnelediklerini belirtti. Güneyli açıklamasının devamında ise şunları söyledi;

“Sahnelenen skeçlerden bazıları öğrencilerim tarafından yazılmış, bazıları ise hazır olarak alınmış ve yeniden yorumlanarak sahneye aktarılmıştır. İletişim dersleri sadece teoride anlatılacak basit bir ders değildir. Bu projede amacım, öğrencilerimin yaşantılarının en stresli anlarında nasıl bir duruş sergileyebileceklerini görmek ve bunu kendilerininde görmesini sağlamaktı. Bu skeç gösterisinden sonra gördüm ki, SMYO'dan mezun olacak olan öğrencilerim sayesinde geleceğimiz emin ellerde olacak. Çünkü sahnede ilk defa böyle bir projede yer almalarına rağmen o kadar etkileyici bir özgüven ile hareket ettilerinden ve amatör ruhla bu denli profesyonel bir iş ortaya çıkartıkları için kendileriyle gurur duyuyorum” dedi.