GAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu'ndan Sosyal Sorumluluk Projesine katkı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Sağlık Meslek Yüksekokulu Sağlık Kurumları İşletmeciliği Ön Lisans Programı öğrencileri Sosyal Sorumluluk Proje dersi kapsamında, Girne Belediyesi’ne bağlı Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyaret gerçekleştirerek sokak köpeklerine yuva olan bu merkeze mama bağışında bulundu.

Girne kentindeki sokak hayvanları ile ilgili farkındalık çalışmaları yanında sahipli köpeklerin rushat kayıt sistemi takibi, sahipsiz hayvanların yuvalandırma çalışmalarına katkı koymak ve bu yönde çalışan sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak amacıyla oluşturulan Girne Belediyesi Hayvan Dostları Platformu tarafından ‘Mutluluğu Satın Almayın Sahiplenin’ başlıklı projeye, Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Öğretim Görevlisi Damla Envergil gözetiminde gerçekleştirilen ziyaret ile katkı sağlandı. Sağlık Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Envergil, ‘Sosyal Sorumluluk Proje dersi kapsamında planladığımız hayvan barınağı ziyaretimizi gerçekleştirdik. Ders kapsamında öğrencilerin hayvan barınaklarına götürülmesi hem öğrencilerin sevgi ve paylaşma duygularını geliştirecek hem de yaşamak için bizlere ihtiyaç duyan hayvanların ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayacaktır. Bu ziyaretler, öğrencilerin hayvan hakları konusunda bilinçlenmesine, kampüs içinde ve dışında bu bilinci yaygınlaştırmaya çalışmasına katkı sağlaması ve sosyal sorumluluk bilincinin geliştirlmesi anlamında çok önemlidir’dedi. Gerçekleştirilen yardım ziyareti sırasında öğrenciler, terk edilmiş, hakları ihlal edilmiş, kötü muameleye uğramış sevimli dostları ile vakit geçirdiler.