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GAÜ SAĞLIK ALANINDA Kİ ATILIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

GAÜ SAĞLIK ALANINDA Kİ ATILIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

31 Ağustos 2018 Cuma 22:21
GAÜ SAĞLIK ALANINDA Kİ ATILIMLARINA HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

GAÜ HEMŞİRELİK DOKTORA PROGRAMI, 2018-2019 AKADEMİK YILI İLE BİRLİKTE ÖĞRENCİ ALIMLARINA BAŞLIYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sağlık alanında gerçekleştirmiş olduğu atılımlarına, bünyesine yeni kazandırdığı YÖDAK onaylı “Hemşirelik Doktora” programı ile hız kesmeden devam ediyor.

GAÜ Rektör Yardımcısı ve Hemşirelik Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı, yeni açılan Hemşirelik Doktora programı ile ilgili yaptığı açıklamda, GAÜ’nün sağlık alanına verdiği öneme değinerek, doktora programı ile çıtayı yükseltmeye ve kendini göstermeye devam ettiğini ifade etti. Avcı, Hemşirelik Doktora programına ek olarak GAÜ’nün, Tıp Fakültesinede öğrenci alımları için tüm hazırlıklarını tamamladığını ifade etti. GAÜ bünyesinde bulunan Eczacılık Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Yüksekokulu ve Sağlık Meslek Yüksekokulu olarak, sağlık alnaında görev yapacak olan öğrencilere en üst düzeyde eğitim vermeye devam ettiklerini vurgulayan Avcı, verdikleri eğitim kalitesi ile fark yarattıklarını söyledi.

Avcı açıklamasının devamında ise şunları ifade etti;

“GAÜ Hemşirelik Yüksekokulu olarak, Hemşirelik ve Ebelik Lisans eğitimlerinin yanında, Yüksek Lisans eğitimlerini de 5 yıldır sürdürmekteyiz. Yeni akademik yıl ile birlikte “Hemşirelik Doktora” programını başlatmanın gururunu yaşıyoruz. Hemşirelik mesleği, sağlık alanındaki önem ve hizmet noktasında her geçen gün değerine değer katmaktadır. Hemşirelik mesleği bir ülkenin olmazsa olmazıdır diyebiliriz.”

“Hemşirelik Doktora Proramı, hemşirelik mesleğine ve ülkeye büyük bir katkı ve kazanım olarak geri dönüş sağlayacaktır.  Buna, hastanelerdeki hizmet kalitesinin artması ve hasta bakım standartlarının artması gibi birçok artı eklenebilir. Aynı zamanda verilecek doktora eğitimi ile, hemşirelerin kariyer yapmaları ve akademik anlamda kendilerini yükseltmeleride sağlanacaktır. Hali hazırda; sağlık bakanlığına bağlı ve özel hastanelerde aktif sorumluluk alarak çalışan Yüksek Lisanslı hemşirelerin, doktora eğitimi aldıktan sonra, kadrolarının yükselmesi, hizmet kalitesinin artması ve tıbbi olarak verilen hizmetlerin artması ile, toplum yararına büyük gelişmeler sağlanacaktır.”

“GAÜ Hemşirelik Doktora programının açılma hazırlıkları içerisinde; eğitim kadromuz güçlendirilmiştir ve eğitim laboratuarlarının sayısı da arttırılmıştır. Uygulama laboratuarlarımız, en son teknoloji ile ile donatılarak,  her türlü eğitime hazır hale getirilmiştir.”

“Yeni akademik yıl ile bilrikte, alanında daha da yükselmek isteyen tüm hemşireleri, GAÜ Hemşirelik Doktora” programına bekliyorum.”  

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