GAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZTÜRK, CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN’IN EV SAHİPLİĞİNDE GERÇEKLEŞEN YENİ AKADEMİK YIL TÖRENİNE KATILDI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uğur Özgöker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde TC Cumurhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen , 2018-2019 Akademik yıl açılış törenine katıldı.

Törene, Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının yanı sıra YÖK üyeleri, ilgili kurum başkanları, büyükelçiler, üniversite rektörleri ile üniversiteleri temsilen akademisyen ve öğrenciler, yaklaşık iki binin üzerinde kişi katılım gösterdi. Törende, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından geçen yıl ilk kez verilen “YÖK Üstün Başarı Ödülleri”ni bu yıl almaya hak kazanan kişi ve kurumlara ödüllerinin takdimi de gerçekleşti.