GAÜ REKTÖRÜ PROF. DR. ÖZTÜRK, CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HİMAYESİNDE GERÇEKLEŞEN, 2017-2018 AKADEMİK YIL AÇILIŞ TÖRENİNİ DEĞERLENDİRDİ



Girne Amerikan Üniveristesi (GAÜ) Röktörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk başkanlığında ki heyet, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde ve YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ın daveti üzerine, Ankara Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen 2017-2018 Akademik Yıl açılış törenine katıldı.2017-2018 Akademik yıl açılış töreninin ardından açıklamada bulunan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ adına törende yer almaktan onur duyduğunu belirterek, tören ile igili açıklamada bulundu.Öztürk yapmış olduğu açıklamasında şunları söyledi;“YÖK Başkanımız Prof. Dr. Yekta Saraç, 2017-2018 Akademik Yıl açılışını, TC Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan himayesinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirmiştir. Açılışta, 1200’ün üzerinde rektör ve senatör yer almıştır. Açılış YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç’ın konuşmalarıyla başlamış ve daha sonra Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması ile devam etti. Konuşmalarda, bütün üniversitelerin gelişmeleri ile ilgili kararlar açıklanırken, araştırma üniversiteleri üzerinde titizlikle durulmuştur. GAÜ adına bu toplantıda yer almaktan gurur duyduk. Her sene bu açılış geleneksel olarak yapılacaktır. Araştırma üniversitelerinin özellikle sanaii işbirliğiyle araştırmalar yapılacağı ifade edilmiştir. Biz de GAÜ olarak, üniversitemizin belirli konularda özelleşmesi yönünde ki çalışmalarımızı ifade ettik. GAÜ özellikle Kıbrıs masasını kurarak, Kıbrıs ile ilgili sorunlarda ve çözümlerde alternatifler üretmek üzere çok ciddi çalışmalar yapmıştır. Değerli öğretim üyelerimizle birlikte bu konuda uzmanlığımız olduğunu göstermiş olduk. Genel olarak bu konuşmalardan sonra Sayın Cumhurbaşkanımız son gelişmelere de önem vermiştir. Özellikle referanduma bağlı yanlışları bize açık bir şekilde ifade etmiştir ve bu yanlıştan dönülmesini istemiştir. Her zaman söylediği gibi; “Türkiye Cumhuriyeti bir bütündür ve parçalanamaz” ifadesini de çok açık bir şekilde belirtmiştir. Ayrıca, Cumhurbaşkanımız, özellikle idealist öğretmenler yetiştirmedeki hassasiyetini belirtmiştir. FETÖ yapılaşmanın sonuçlarını acı şekilde gördük; bunlar inşallah tümüyle temizlenecektir. Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi, idealist öğretmenlerimiz bundan sonra görev alacaktır. Üniversitelerde bu öğretmenlerin yetişmesi için eğitim fakülteleri ile her türlü atılımı yapacaktır.Üniversite giriş sınavı ile ilgili YÖK Başkanımızın açıklamaları olmuştur ve üniversiteye girişte tek sınava sistemine geçildiğini belirtmiştir. Bununla birlikte, 8 tane olan alanların ise 4’e indirilmesi söz konusu olacaktır. Yani sınav basitleşecektir. Sınav soruları MEB müfredatına bağlı olarak yapılacaktır. Geçmişte FETÖ'nün bu konularda bile etkili olduğu, her türlü haksızlığı yaptığı belgelerle ortaya çıkmıştır.Dolayısıyla bizler GAÜ olarak bu toplantıda yer almaktan gurur duyduk ve bu vesileyle de 2017-2018 Akademik Yılımızın Türkiye Cumhuriyeti ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.