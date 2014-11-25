GAÜ Profesöründen Yeni Kitap

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Rektör Yardımcısı ve Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Oğuz Karakartal’ın onuncu kitabı TÜYAP Kitap Fuarı’nda okuyucularıyla buluştu.

Yazar ve GAÜ’lü akademisyenin Dergâh Yayınları arasından çıkan öykü kitabı,adını taşıyor. Türk-italyan Kültür ve edebiyat ilişkileri, Tevfik Fikret ile Kıbrıs-Türkiye edebiyat ilişkileri üzerine çalışmaları bulunan Karakartal, bu kez bir öykü kitabına imza attı. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı’nın 40. yılı vesilesiyle 20 Temmuz 2014’te bir albüm çıkartan Prof.Dr. Oğuz Karakartal,‘nda ise farklı bir teknik kullanıyor. Osmanlı döneminde kullanılmış renkli kartpostalların arkasındaki bir kaç cümleyi merkez, öykü çekirdeği olarak alan yazar onlar etrafında genişleyen ve bir tarihi gerçekle de bağdaşan öyküler kurguluyor. TÜYAP kitap fuarında eserini imzalayan Karakartal, öykü kitabının gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirtti.