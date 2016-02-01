GAÜ Pilotaj Öğrencileri Uçuş Ve Akademik Eğitimleirne Devam Ediyor

GAÜ PİLOTAJ ÖĞRENCİLERİ UÇUŞ VE AKADEMİK EĞİTİMLEİRNE DEVAM EDİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Pilotaj bölümü ve Havacılık Yüksek Okulu bölümü hakkında, GAÜ Akademisyenleri katıldıkları programda önemli açıklamalarda bulundu.

GAÜ Havacılık Yüksek Okulu, GAÜ Havacılık Yüksek Okulu Baş yer dersi Öğretmeni Pilot Sezai Demirseren, GAÜ Uçuş Öğretmeni Pilot Kenan Karaman katıldıkları televizyon programında, havacılık sektörü, pilotaj bölümü, GAÜ’de ki eğitim olanakları ve pilot adaylarının nelere dikkat etmesi yönünde önemli açıklamalarda bulundu.

GAÜ Havacılık Yüksek Okulu Baş yer dersi Öğretmeni Pilot Sezai Demirseren yapmış olduğu açıklamasında, GAÜ Pilotaj bölümünün Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünden resmi onaylı, aynı zamanda YÖK ve YÖDAK onaylı olarak öğrencilerin uçuş ve akademik eğitimleirne devam ettiğini bildirdi.

Demirseren konuşmasının devamında GAÜ bünyesinde Türkiye’de faaliyetlerini sürdüren Uluslararası Havacılık Akademisi (UHA) hakkında da açıklamada bulunarak şunları söyledi;

“Bununla beraber şuanda faaliyette olan UHA’da, öğrencilerimiz akademik eğitimlerini pekiştirerek, uçuş eğitimlerine burada devam edecek. Şuan dört öğrencimiz PPL dediğimiz ilk aşamayı geçmiş durumda ve ardından gelen 6 öğrencimizin de eğitim çalışmaları devam ediyor. Toplamda şuanda on öğrencimiz ile beraber bu çalışmalarımızı sürdürüyoruz” dedi. Demirseren konuşmasının devamında,

“Nüfusun önemli bir bölümü ulaşım tercihlerini değiştirdi. Ulaşım tercihleri karayolundan hava yoluna doğru yönelmekte. Bugün terminallerde gördüğümüz kalabalıklarda bunun en güzel kanıtı. Ülkeler genelindeki nüfusun artışı ile de hava yolu şirketleri bu alanda ki yatırımlarını arttırmaktadır. Bunun en bariz örneği, uçak sayısındaki artış ve bu da elbette ki pilot ve kabin hizmetleri noktasında ihtiyaç doğurdu. Pilot mesleği, çok fazla emek isteyen, meşakatli bir süreç ve oldukça ciddi disiplin içinde gerçekleşen bir eğitim verilmek zorundadır. Söz konusu bu isdihdamları yaratmak aynı zamanda bizim gibi uçuş okullarına ve üniversitelere düşen bir görev. Bu noktada bizlerde bunu en iyi şekilde yerine getirebilmek adına pilotların yetiştirilmesini sağlıyoruz”.

Demirseren:” GAÜ, KKTC’de Şuanda Kendi Uçağına ve Eğitim Verme Yetkisine Sahip Tek Üniversite” “Pilot adaylarına söylemek istediğim en önemli konu ise, çok ciddi beyin emeği

gerektiren bir mesleğe sahip olacaklar. Günümüzde ki uçaklar kas gücü gerektirmeyen dijital ortama entegre olmuş durumdadır. Vizyonu olan kişiler

elektronik ortama ayak uydurup, bu mesleğin altından başarı ile kalkabilirler. KKTC’de şuanda kendi uçağına sahip ve eğitim verme yetkisine sahip tek üniversite GAÜ. Bu eğitime başlanırken tüm detaylar çok incelendi ve irdelendi. Son olarak iki adet DA20 tipi kompozit gövdeye sahip dünyadaki uçuş eğitimlerinde kullanılan uçaklarımız fabrikadan sıfır olarak alındı. Simülatör eğitimde önemli bir adım da atılarak, bununla ilgili çalışmaları da son noktasına getirdik” dedi. GAÜ uçuş öğretmenlerinden Pilot Kenan Karaman yapmış olduğu açıklamasında şunları söyledi; “Şuanda Türkiye ve Dünya’nın herhangi yerinde ki havayolu şirketlerine GAÜ veya UHA’dan mezun olan öğrencilerin işe girmesini sağlamak bizim en öncelikli hedefimizdir. Bu doğrultuda yatay ve dikey büyümemiz devam edecektir. Önümüzde ki günlerde KKTC’de bakım hangarları oluşturacağız ve kendi uçaklarımızın bakımını kendimiz yapacağız. Yalnızca pilotluk değil, bununla birlikte paraşüt eğitimleri, sıcak hava balonu ve microlight eğitimleri gibi hava sporları kollarında da kendi öğrencilerimizi yetiştirmiş durumda olacağız ve mezun olan öğrencilerimiz istediği taktirde bu alanlarda da çalışma fırsatı yakalayacak. İlerleyen zamanlarda hava taşımacılığı da yapabilecek duruma geleceğiz ve ulusal ve uluslararası taşımacılık da yapabileceğiz” dedi.

Kahraman ayrıca, pilotluk mesleğini tanımlayarak, pilotun diğer bir ismi olsaydı, “Kararcı” olurdu diyerek, buna pilotların ani kara verebilme, ani refleks ve strese hat safhada dayanıklı olması gerektiğine değindi.

GAÜ Uçuş Öğretmeni Pilot Sezai Demirseren ise UHA ile ilgli yaptığı açıklamasında şunları söyledi; “UHA, GAÜ yatırımları ile oluşturulmuş olan genel havacılık şirketidir ve uçak uçurma yetkisine sahip bir kuruluştur. Üniversitemiz şuanda uçuş eğitimi verme adına yetkilidir. Uçak işletme yetkisi konusunda da Sivil Havacılık ile temas halindeyiz” dedi.

“Üniversitemize her yıl belirlenen taban puanlar çerçevesinde öğrenci alıyor. Havacılık için sağlık önemli bir faktör. Sky-test ve sağlık testini geçebilen adaylarımızı aramızda görmekten büyük bir mutluluk duyarız” dedi. Demirseren ayrıca, havacılık mesleğini diğer mesleklerden ayıran en büyük özelliğin, bir yaşam tarzı olduğunu belirterek en önemli noktanın ise bu mesleğin kesinlikle hata kabul etmediğini ve öğrencileri de aynı şekilde hatasız bir eğitimden geçirmek durumunda olduklarını söyledi. Demirseren, üniversite mezunu olmanın bu işin şartlarından birisi olduğunu ancak, herhangi bir dalda eğitimini tamamlamış ve pilot olmak isteyen adaylar için modüler bir eğitim sisteminin mevcut olduğunu söyledi.













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