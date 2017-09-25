GAÜ PİLOTAJ EĞİTİMİNDE %50 BURS İMKANI SON BAŞVURU 29 EYLÜL

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, KKTC’de ilk kez geçerli PPL lisansını veren birkurum olarak, lise eğitimi KKTC sınırları içerisinde bulunan bir lisede tamamlamış, hayalihavacılık ve pilotluk olan öğrencilere yönelik şartsız olarak %50 burs sağladıkları bildirildi.Eğitimlerin, hazırlık programı hariç 4 yıldan oluştuğu ifade edilen açıklamada, eğitim dilininuluslararası düzeyde ingilizce olduğu ve eğitim kapsamında; İngilizce dil eğitimi, akademikve seçmeli dersler, Havayolu Taşımacılığı Pilot Lisansı (ATPL), Hususi Pilot Lisansı(PPL),uygulamalı uçuş eğitimi ve teorik yer dersleri bulunduğu ifade edildi.4 yıllık pilotaj eğitimi süresince öğrencilerin toplamda 213 saat uçuş yapacağı belirtilenaçıklamda, mezun olan öğrencilerin; Pilot Eğitimi Lisans Diploması (4 yıllık), ATP(A)-Frozen seviyesinde derslerini tamamlayarak, Ticari Pilot Lisansı(CPL) ve Aletli Uçuş YetkisiLisansına IR(A) sahip olacağı vurgulandı.GAÜ Pilotaj bölümü ve Uluslararası Havacılık Akademisi bünyesinde bulunan KanadaYapımı 2 adet DA-20, Cessna 172 RG, DA-40 modeline ek olarak, yakın zaman içerisindefloya dahil olacak iki motorlu DA42 uçağı ile eğitimlerin devam ettiği ifade edilenaçıklamada, pilotaj eğitiminin dünya standartlarının üzerinde, en iyi uçuş okullarının tercihiuçaklar ile gerçekleştirildiği bildirildi.Son başvuru tarihi 29 Eylül 2017 Cuma mesai bitimi olduğu belirtilen açıklamda, konuylailgili detaylı bilgi almak isteyen adayların, www.gau.edu.tr adresinden yada, info@gau.edu.trmail adresine yazılı olarak başvurabileceği bildirilirken, telefon üzerinden bilgi almakisteyenlerin ise; 0392 650 2000 numaralı telefona ulaşabileceği ifade edildi.