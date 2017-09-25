GAÜ PİLOTAJ EĞİTİMİNDE %50 BURS İMKANI SON BAŞVURU 29 EYLÜL

bölümü ve GAÜ İstanbul bünyesinde eğitim veren GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi,
sürekli genişleyen uçak filosu ile havacılıkta lider olmanın gururunu yaşarken, KKTC
liselerinden mezun olan öğrencilere sunmuş olduğu %50 burs imkanı için son başvuru tarihi
29 Eylül 2017 Cuma.
Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada, KKTC’de ilk kez geçerli PPL lisansını veren bir
kurum olarak, lise eğitimi KKTC sınırları içerisinde bulunan bir lisede tamamlamış, hayali
havacılık ve pilotluk olan öğrencilere yönelik şartsız olarak %50 burs sağladıkları bildirildi.
Eğitimlerin, hazırlık programı hariç 4 yıldan oluştuğu ifade edilen açıklamada, eğitim dilinin
uluslararası düzeyde ingilizce olduğu ve eğitim kapsamında; İngilizce dil eğitimi, akademik
ve seçmeli dersler, Havayolu Taşımacılığı Pilot Lisansı (ATPL), Hususi Pilot Lisansı(PPL),
uygulamalı uçuş eğitimi ve teorik yer dersleri bulunduğu ifade edildi.
4 yıllık pilotaj eğitimi süresince öğrencilerin toplamda 213 saat uçuş yapacağı belirtilen
açıklamda, mezun olan öğrencilerin; Pilot Eğitimi Lisans Diploması (4 yıllık), ATP(A)-
Frozen seviyesinde derslerini tamamlayarak, Ticari Pilot Lisansı(CPL) ve Aletli Uçuş Yetkisi
Lisansına IR(A) sahip olacağı vurgulandı.
GAÜ Pilotaj bölümü ve Uluslararası Havacılık Akademisi bünyesinde bulunan Kanada
Yapımı 2 adet DA-20, Cessna 172 RG, DA-40 modeline ek olarak, yakın zaman içerisinde
floya dahil olacak iki motorlu DA42 uçağı ile eğitimlerin devam ettiği ifade edilen
açıklamada, pilotaj eğitiminin dünya standartlarının üzerinde, en iyi uçuş okullarının tercihi
uçaklar ile gerçekleştirildiği bildirildi.
Son başvuru tarihi 29 Eylül 2017 Cuma mesai bitimi olduğu belirtilen açıklamda, konuyla
ilgili detaylı bilgi almak isteyen adayların, www.gau.edu.tr adresinden yada, info@gau.edu.tr
mail adresine yazılı olarak başvurabileceği bildirilirken, telefon üzerinden bilgi almak
isteyenlerin ise; 0392 650 2000 numaralı telefona ulaşabileceği ifade edildi.