GAÜ Pilotaj Bölümü Öğrencileri Göklerin Hakimi Olma Yolunda İlerliyor

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Havacılık Yüksekokulu bünyesinde eğitim veren Pilotaj bölümü öğrencileri aldıkları PPL lisanslarının ardından ilk uçuşlarına başlıyor.

GAÜ Pilotaj Bölümü Müdürü Sevda Ahmediyan ve Pilotaj bölümü öğrencileri GAÜ TV ile gerçekleştirilen röportajda bölüm hakkında merak edilen soruları yanıtladı.

Ahmediyan, GAÜ Pilotaj bölümü bahar dönemi dahilinde 2 grup öğrencinin eğitim gördüğünü, birinci grup öğrencilerin PPL (Private Pilot Lisanse) programına hazırlandığını, ikinci grup öğrencilerin ise Air Transportation Pilots Theory (ATPL)’ hazırlandığını belirtti. Ahmediyan, Haziran ayı içerisinde Çorlu Havaalanında Uluslararası Havacılık Akademisi çatısı altında, ilk öğrenci grubunun uçuşlara başlayacağını bildirdi.

Ayrıca Ahmediyan, GAÜ Pilotaj bölümünün uluslararası düzeyde tanınırlığının ve geçerliliğinin olduğunu ifade ettiği açıklamasında, GAÜ bünyesinde verilen uçuş sertifikalarının tüm dünyada geçerliliği olduğunu ve öğrencilerin mezun olduktan sonra herhangi bir havayolu şirketinde rahatlıkla çalışmaya başlayabileceğini söyledi.

GAÜ Pilotaj bölümü öğrencileri genel olrak GAÜ bünyesinde almış oldukları eğitimden duydukları memnuniyeti dile getirirken, Pilotluk mesleğinin her çocuğun hayali olduğunu ve kendilerininde hayalimizin peşinden koşarak GAÜ Pilotaj bölümüne geldiklerini belirttiler. ilk senelerinde Çorlu’ya gidip PPL lisanslarını aldıklarını belirten öğrenciler, şuanda ATPL derslerine devam ettiklerini ve Haziran ayında TC Sivil Havacılık Genel Müdürüğü tarafından Ankara’da gerçekleştirilecek olan ATP sınavları için hazırlandıklarını söylediler.

GAÜ Pilotaj bölümü bünyesinde eğitim görmekten duydukları memnuniyeti dile getiren öğrenciler, GAÜ Pilotaj bölümünü tercih ederken, GAÜ’nün uluslararası vizyonu, güçlü akademik kadrosu ve akademik alanda gösterdiği başarıları dikkate aldıklarını ifade ettiler. Bunu yanında, bölüm bünyesinde teorik eğitimlerin zor olmasına ramen, uçuş eğitimlerinin de disiplinli ve çok eğlenceli geçtiğinin altını çizdiler.