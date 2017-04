GAÜ PDR ÖĞRENCİLERİ TOPLUMSAL FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM EDİYOR

KKTC Umut Derneği ve Vicdani Yardım Derneği yararına düzenlenen kermese GAÜ ailesi yoğun ilgi gösterdi.GAÜ Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretim Görevlisi Tuba Him Karabıyıklı yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk anlamında birçok proje yürüttüklerini söyleyerek, öğrenciler üzerinde toplumsal farkındalık yarattıklarını vurguladı.“Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencileri ile birçok proje ile, toplumun hemen hemen bütün kesimleriyle ilgilenen derneklerle projeler yürütüyoruz. Bundan önceki etkinliğimizde Kanser Hastaları Derneği yararına lokma satışı yapıldı ve toplumsal sorumluluk projelerini yürütmeye devam edeceğiz” dedi.Karabıyıklı ayrıca, “2.El Ele Kermesi” ile yardıma muhtaç ailelere, KKTC Umut Derneği ve Vicdani Yardım Derneği yararına ramazan kolisi yardımı yapılacaktır.” dedi.GAÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri ise yaptıkları açıklamada, “El Ele Kermesi”nin düzenlenmesinden duydukları mutlulukları dile getirirken, her zaman; her şekilde ihtiyacı olan tüm bireylere yönelik çalışmalar yapacaklarını ve böyle faydalı bir etkinlikte bulundukları için çok gurur duyduklarını söylediler.