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26 Nisan 2017 Çarşamba 11:27

GAÜ PDR ÖĞRENCİLERİ TOPLUMSAL FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM EDİYOR

GAÜ PDR ÖĞRENCİLERİ TOPLUMSAL FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM EDİYOR
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GAÜ PDR ÖĞRENCİLERİ TOPLUMSAL FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM EDİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü Öğrencileri sosyal sorumluluk projeleri kapsamında, yardıma muhtaç aileler için “2. El Ele Kermesi”ni düzenlendi.

KKTC Umut Derneği ve Vicdani Yardım Derneği yararına düzenlenen kermese GAÜ ailesi yoğun ilgi gösterdi.

GAÜ Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretim Görevlisi Tuba Him Karabıyıklı yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk anlamında birçok proje yürüttüklerini söyleyerek, öğrenciler üzerinde toplumsal farkındalık yarattıklarını vurguladı.


Karabıyıklı konuşmasının devamında ise şunları söyledi;

“Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü öğrencileri ile birçok proje ile, toplumun hemen hemen bütün kesimleriyle ilgilenen derneklerle projeler yürütüyoruz. Bundan önceki etkinliğimizde Kanser Hastaları Derneği yararına lokma satışı yapıldı ve toplumsal sorumluluk projelerini yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

Karabıyıklı ayrıca, “2.El Ele Kermesi” ile yardıma muhtaç ailelere, KKTC Umut Derneği ve Vicdani Yardım Derneği yararına ramazan kolisi yardımı yapılacaktır.” dedi.

GAÜ Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri ise yaptıkları açıklamada, “El Ele Kermesi”nin düzenlenmesinden duydukları mutlulukları dile getirirken, her zaman; her şekilde ihtiyacı olan tüm bireylere yönelik çalışmalar yapacaklarını ve böyle faydalı bir etkinlikte bulundukları için çok gurur duyduklarını söylediler.  
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GAÜ PDR ÖĞRENCİLERİ TOPLUMSAL FARKINDALIK YARATMAYA DEVAM EDİYOR
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