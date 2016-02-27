GAÜ Okullar Grubundan Küresel Eğitim Fırsatı

GAÜ OKULLAR GRUBUNDAN KÜRESEL EĞİTİM FIRSATI



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Amerikan Koleji, 5. sınıftan 6.sınıfa geçecek öğrencilere yönelik tanıtım günü düzenliyor.Bünyesinde 18 farklı ülkeden öğrencisi bulunan GAÜ Okullar grubu, küresel eğitim fırsatı sunmaya devam ediyor. 2 Mart 2016 Çarşamba günü saat 15.30’da GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüsü Millenium Senato Kongre merkezinde, küresel eğitime adım atacak olan 5.sınıftan 6. Sınıfa geçecek olan öğrencilere yönelik; okula kayıt koşulları, müfredat, spor, sosyal ve kültürel aktiviteler, akademik kadrosu ile ilgili tanıtım günü düzenliyor.Konuyla ilgili GAÜ Okullar Grubundan yapılan açıklamada, İngilizce ve Türkçe müfredatlar yanında, bireysel gelişimi en üst düzeye taşıyan yerli ve yabancı güçlü uzmanlar kadrosunu bünyesinde barındıran GAÜ Okullar grubu, eğitim birimlerinde Fransız dilinin de ana müfredata eklendiği hatırlatılarak 5.sınıftan 6. sınıfa geçen öğrencilere yönelik toplantının 2 Mart 2016 Çarşamba günü saat 15.30’da GAÜ Mileniyum Senato Kongre Merkezinde gerçekleşeceği belirtildi.Okul öncesi eğitimden başlayarak öğrencilere İngilizce ve Türkçe müfredatlar yanında Fransız dilinin yeterliliğini sağlayacak dil gelişim müfredatlarının da uygulandığının belirtildiği açıklamada, bireysel gelişim ve kariyer yaşamında etkin kullanılan birden fazla dilin başarıdaki etkisine dikkat çekilerek GAÜ Okullar Grubu bünyesindeki eğitim kurumlarının yeni akademik dönem için öğrenci kayıtları kabul etmeye başladığı ifade edildi.GAÜ Okullar Grubu, Girne ve Lefkoşa Alayköy yerleşkelerinde İngiltere, Kanada ve Rusya başta olmak üzere Macaristan, Bulgaristan, Güney Afrika, İran, Çin, Ürdün, Kazakistan ve Türkmenistan olmak üzere, 18 farklı ülkeden öğrencinin okul öncesinden başlayarak eğitime devam ettiği ifade edildi. Ayrıca, öğrencilerin ana okuldan başlayarak çok kültürlü bir ortam içerisinde, en son teknolojik altyapıyla desteklenen çağdaş bir eğitim anlayışıyla, bütünlük ve gelişime önem verildiği vurgulandı.