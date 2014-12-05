Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu bünyesinde eğitim veren Amerikan Koleji ve Future Amerikan Koleji öğrencileri “Zorbalığa Hayır” sloganıyla farkındalık yarattı.

Her yıl Kasım ayının son haftasında öğrencilerin zorbalığa farkındalık yaratmak amacıyla etkinlikler düzenledi. Etkinlikler bünyesinde sosyal,fiziksel ve psikolojik şiddet nedir konuları irdelenirken, barışı simgeleyen mavi renklerde kıyafetlerle okula gelen öğrenciler, mavi balonlarını gökyüzüne bırakarak zorbalığa hayır dedi. Çocuk haklarıyla ilgili öğrencilere bilgi verilirken, okul kaptanları, öğretmenleri ve öğrencilerle çevre okullarda da ziyarette bulunuldu.



Amerikan Koleji Rehberlik servisi Uzman Psikoloğu Düriye Çelik yaptığı açıklamada, ''Bu yılki sloganımız ''zorbalığa karşı birleşelim'' hafta boyunca afiş ve broşürlerle öğrencilere bilgilendirme yapıyoruz. Zorbalık nedir,nedenleri nelerdir,sonuçları

neler olabilir tartışarak nasıl durdurulabileceği konularda derslerde ve seminerlerle öğrencilere bilgilendirme yapıyoruz. Zorbalığa maruz kalan kişilerde depresyon, endişe, güvensizlik, okul fobisi, yalnızlık, duygusal problemler, akademik başarısızlık, fizyolojik problemler ve intihara kadar gidebilecek sorunlara neden olabilmektedir. Herhangi bir zorbalığa şahit olduklarıda ya da maruz kaldıklarında hemen öğretmenlerine, okul danışmanlarına ya da ailelerine bilgi verilmesi gerekmektedir” dedi.





Okul Müdürü Aysu Balkanlar ise yapmış olduğu açıklamada, zorbalık konusunu işleyen ilk okul olduklarını belirterek, bilinçli bir gençlik yetiştirmenin anlamlı bir sosyal sorumluluk olduğu kanısında olduklarını ifade etti.