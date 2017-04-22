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22 Nisan 2017 Cumartesi 14:10

GAÜ OKULLAR GRUBU 23 NİSAN’I COŞKUSUYLA KUTLADI

GAÜ OKULLAR GRUBU 23 NİSAN'I COŞKUSUYLA KUTLADI
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GAÜ OKULLAR GRUBU 23 NİSAN’I COŞKUSUYLA KUTLADI

GAU Okullar Grubuna bağlı The American Elementary School, The International Prep School, The American Nursery School 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını GAÜ Lympic’de coşkuyla kutladı.

Tören GAÜ Mütevelli Heyeti başkanı Memduh Erdal ve eşi Ressam Sevim Erdal, GAÜ Başkan Vekili Olgun Üstün, Okullar Grubu Başkanı Yrd. Doç. Ferdiye Ersoy, Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Türkay Akpınar, Okullar Grubu koordinatörleri ve ailelerin katılımıyla gerçekleşti.

23 Nisan Kutlamaları ilk olarak öğrencilerin tören geçişi ile başlarken, Atatürk posteri ve bando takımı eşliğinde yerlerini almalarıyla başladı. İstiklal Marşı, Saygı Duruşu ve GAÜ Marşı ‘nın ardından GAÜ Okullar Grubu Başkanı Yard. Doç. Dr. Ferdiye Ersoy ve okul müdürleri tüm ekiplerin bayramını kutladı. The Amerıcan Elementary School öğrencilerinden Berk Kalfaoğlu ve The International Prep School öğrencilerinden Easy Hughes günün anlam ve önemini belirten konuşmalarını yaptı. The American Nursery School öğrencilerinden Şahnaz Şah ve Derin Minel Arslan 23 Nisan şiirini okudular.

Ardından tüm okulların katılımıyla resmi geçit töreni yapıldı. The American Nursery School öğrencilerinin dansları alkışlar eşliğinde gerçekleşti . The American Elementary School Halk oyunları ekibi halk dansları çoşkuyla izlendi. Tören, The American Elementary School küçükler dansı, The International Prep School (Lower School) ,The International Prep School (Upper School) ,The American Elementary School büyükler dansı ile devam etti.

GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencileri güzel bir dans gösterisiyle 23 Nisan gösterine renk kattı. Tüm grupların rengarenk katılımıyla gerçekleşen final gösterisinin ardından tören sona erdi.


 
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