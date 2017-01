GAÜ OKULLAR GRUBU 1’İNCİ SINIFLARI; “OKUMA BAYRAMI”NDA SERTİFİKALARINI ALDI



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okullar Grubu’na bağlı “The American Elementary School” ile “The American Future Elementary School”da ‘Okuma Bayramı’ coşkusu yaşandı. Eğitim hayatlarının ilk yıllarında; okur-yazar oldukları ilk anları simgeleyen belgeyi almaya hak kazanan tüm 1. sınıf öğrencileri ve aileleri unutulmaz bir gün yaşadılar.The American Elementary School’un “Okuma Bayramı”, GAÜ Girne Yerleşkesi, Millenium Senato Kongre Salonu’nda gerçekleştirildi. İstiklal Marşı ve GAÜ Marşı’ının hep birlikte söylenmesi ile başlayan etkinlikte, Okul Müdüresi Mine Ağdaç öğrencilerine; okudukça yeni bilgiler öğreneceklerini , bilgili ve iyi bir insan olmak için ilk adımı attıklarını, yarınların onlar ile daha mutlu ve güçlü olacağı şeklinde seslendi. Ağdaç, ayrıca birbirlerini sevmelerini, çalışkan ,paylaşımcı ve hoşgörülü olmalarını isteyerek,1’inci sınıfların okuma bayramlarını kutladı. öğrenci ve öğretmenlerden oluşan koronun seslendirdiği, “Sevgi ‘’ ve‘’Kitaplar‘’ adlı şarkılar ile devam eden etkinlik programının ilk bölümü; 1A ve 1B sınıfı Öğrencileri’nin okuma parçalarını Türkçe- İngilizce olarak sunmaları ve dönem içinde yapılan etkinliklerin gösterildiği slayt gösterisi, ‘’Meslekler’’ konulu mini oyunun sahnelenmesi ve yine birlikte söylenen bir ‘Fransızca Şarkı’ olan “Sautez,tournez,courez’’ ile sona erdi.GAÜ Okullar Grubu Başkanı Yard. Doç. Dr. Ferdiye Ersoy , GAU Okullar Grubu Koordinatörleri’nin ve ailelerin katılımıyla gerçekleşen The American Elementary School’un “Okuma Bayramı” töreni minik öğrencilere sertifikalarının dağıtılması ile tamamlandı.Diğer Tören, “The American Future Elementary School”da yapıldıGAÜ Okullar Grubu’na bağlı diğer bir okul olan; The American Future Elementary School’da da geçtiğimiz günler içerisinde bünyesindeki 1’inci Sınıf öğrencileri’ne yönelik olarak, diğer bir “Okuma Bayramı” etkinliği düzenlendi. Türkçe olarak seslendirilenlerin yanı sıra; İngilizce ve Fransızca olarak ta sunulan gösterilerde öğrencilerin okudukları şiirler, şarkılar, canlandırmalar ve danslar büyük beğeni topladı.‘The American Future Elementary School! Müdüresi Sevim Kayıkçı; Öğrencilerine yaptığı açılış konuşmasında, dünyaya açılan pencerenin eğitimden geçtiğini ve kitapların onlara ışık tutacağını vurguladı. Kayıkçı, okula geldikleri ilk günden başlayarak, 1’inci Sınıf Öğrencileri’nin hergün bir harf öğrendiklerini, durmadan çalıştıklarını ve bunun meyvesini topladıklarını, bunun devamı için hep çalışmaları gerektiğini de anlattı. Tüm öğretmenlerine teşekkür eden Kayıkçı, velileri de; ilgili, duyarlı, çalışkan ve değerlerine sahip çıkan çocuklar yetiştirdikleri için de tebrik etti.Törenin sonunda; ‘’Okuyorum, Yazıyorum, Aydınlığa Koşuyorum’’ sloganı ile okuma sertifikalrını alan öğrenciler, ‘The American Future College’ in “Parlayan Yıldızı” olmaya söz verdiler.