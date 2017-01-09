GAÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ THE AMERICAN NURSERY SCHOOL ÖĞRENCİLERİNE BAKLİYATLARIN ÖNEMİNİ ANLATTI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 2016-2017 Akademik Yılını “Çocuk Ve Sevgi” teması çerçevesinde, Birleşmiş Milletlerin 2016 yılını bakliyat olarak belirlemesinden dolayı, GAÜ Okullar Grubuna bağlı, The American Nursery School öğrencilerine, bakliyatların önemini anlatan kostümlü etkinlik gerçekleştirdi.





The American Nursery School’da gerçekleşen etkinlikte çocuklara bakliyatların tanıtımı ve yararları çeşitli oyunlar ve etkinlikler ile anlatıldı.









2016-2017 BM Bakliyat Yılı

“39. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Gıda Güvenliği Komitesi (CFS) Toplantısı’nda 2016 yılının Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bakliyat Yılı (UBY) ilan edilmiştir. Baklagiller familyasına ait türler tüm dünya için çok önemli bitkisel protein kaynağı olmakla beraber bu ürünler, “Dünya Gıda Programı” ve diğer “Gıda Yardım Girişimleri” kapsamında genel gıda sepetlerinin önemli bir parçası olarak kullanılmaktadırlar. Baklagiller familyasına ait türler, gerek sürdürülebilir tarım ve ekim nöbeti açısından (çevresel olarak en sürdürülebilir bitki türleridir) gerekse hayvan beslenmesindeki rolü bakımından, gıda güvenliğine katkısı ve kırsal fakirliği azaltmadaki rolü oldukça fazladır. Baklagillerin dünya tarımsal ticaretinde önemli bir yeri olmakla beraber sağlığa olan olumlu etkileri nedeniyle, dünyada sağlık örgütleri, obeziteyi engellemek, diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi bulaşıcı olmayan hastalıkları önlemek ve kontrol etmek için gerekli olan sağlıklı beslenmenin önemli bir parçası olarak bakliyat tüketimini önermektedir.”



