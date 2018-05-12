GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği'nden Eğitici ''Meteryal Sergisi''

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği öğrencileri, uygulamalı eğitimlerine, okul öncesi dönemdeki çocukların fiziksel ve ruhsal gelişimlerini güçlendirmek amacıyla, teoride gördükleri dersleri uygulamalı hale getirerek, “Eğitici Materyaller”den oluşan sergi gerçekleştirdi.

GAÜ Okul Öncesi Öğretim Görevlisi Necla Göktan, “Materyal Sergisi” hakkında bilgilendirmede bulunarak şunları söyledi;

Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Öğretim Görevlisi Necla Göktan, “Materyal tasarımı, materyal geliştirme ve matematik eğitimi dersinde ders kapsamında bir materyal sergisi yaptık. Materyaller türkçe dil eğitimi merkezi, müzik merkezi, matematik fen merkezine ders kapsamında yapılmıştır. Sergi sonunda yapılan materyaller ihtiyaçları olan okul öncesi kurumlara bağışlanacaktır. Öğretim teknolojileri materyal tasarımı dersi kapsamında yapılan materyallerden televizyon şeridinde Ayşe Turla’nın ‘Mutluluk Nedir?’ kitabının görsellerinden televizyon şeridi yapıldı. Bu televizyon 3-4 yaşında ki öğrencilere uygun olarak düşünüldü. Türkçe dil eğitimi merkezine uygun olarak oluşturuldu. Matematik sergisinde ise oyun küpü yapıldı. Küp’ün her bölümünde çocuğun farklı el beceresini geliştirmeye yönelik sıralama, eşleştirme, karşılaştırma kavramlarını verebilmek adına hazırlanmıştır” dedi.