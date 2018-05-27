GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden, pati dostu kampüs yaratma projesi

GAÜ OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜNDEN, PATİ DOSTU KAMPÜS YARATMA PROJESİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinden, Topluma Hizmet Uygulamaları dersi kapsamında "Haydi Sen de Bize Katıl Ellerini Uzat Bir Mama Kabı Bir Su Kabı Sen de Yarat" sloganı ile sosyal sorumluluk projesi.

GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü öğrencileri, Topluma Hizmet dersleri kapsamında “Haydi Sen de Bize Katıl, Ellerini Uzat Bir Mama Kabı; Bir Su Kabı Sen de Yarat” sloganı ile, sokakta yaşayan hayvanlara yönelik başlatmış oldukları sosyal sorumluluk projesi ile farkındalık yarattı. Öğrenciler, düzenledikleri farkındalık projesi kapsamında hazırladıkları mama ve su kaplarını, üniversitede belirlenen noktalara koyuldu.

Konuyla ilgili GAÜ Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümünden yapılan açıklamada, pati dostu bir kampüs olma yolunda oldukları ve minik patiler için çalışmaların devam edeceği bildirildi.