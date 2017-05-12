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12 Mayıs 2017 Cuma 12:02

GAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ SADRİ İSTANBUL'DA SEMİNER VERDİ

GAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ SADRİ İSTANBUL'DA SEMİNER VERDİ
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Dr. Sadri Davetli Konuşmacı Olarak Mimarlık Etiği Konusunda Seminer Verdi

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hossein Sadri Mimarlık Etiği konusunda seminer vermek üzere İstanbul'a davet edildi.



İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi Öğrenci Konseyi ve Tasarım Kulübü organizasyonunda seminer veren Dr. Sadri, günümüz mimarlığının karşı karşıya geldiği etik sorunlar ve bi sorunların çözümüyle ilgili yapılabilecekler konularını ele aldı. Seminerin ardından Mimarlar Odası Önceki dönem Yönetim Kurulu üyelerinden Burak Kaan Yılmazsoy, Öğrenci Konseyi Başkanı ve Tasarım Kulübü Başkanı tarafından Dr. Sadri'ye teşekkür plaketi takdim edildi.  



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GAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ SADRİ İSTANBULDA SEMİNER VERDİ
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