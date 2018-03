GAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ AMFORHT BAŞKAN YARDIMCILIĞINA SEÇİLDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm ve Konaklama Yüksek Okul Direktörü Yrd. Doç. Dr İsmet Esenyel AMFORHT’un (Dünya Turizm ve Konaklama Eğitim Öğretim Birliği) Dünyadaki Konaklama Sektöründeki uluslararası Gruplar ve Profesyonellerin gelişiminden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine oy birliği ile seçildi.

1969 Yılında Kurulan AMFORHT nin 45.Dünya Formu 20-22 Kasım Tarihleri arasında İtalyanın Bologna Kentinde gerçekleşti. Yaklaşık 140 Katılımıcı, delege ve Turizm Endüstrisindeki kanaat önderlerinin yer aldığı Geleneksel Yıllık Forumunda Girne Amerikan Üniversitesi adına bu yıl AMFORHT Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Delegesi Yrd.Doç.Dr.İsmet ESENYEL temsil etti.

Gerçekleştirilen AMFORHT Forumunda 4 yılda bir yapılan Yönetim Kurulu ve Başkanlık seçimlerinde GAÜ Turizm ve Konaklama Yüksek Okul Direktörü Yrd. Doç. Dr Ismet Esenyel, AMFORHT tarihinde bir ilke imza atarak Dünyadaki Konaklama Sektöründeki uluslararası Gruplar ve Profesyonellerin gelişiminden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine oy birliği ile seçildi. Konu ile açıklamada bulunan Esenyel, AMFORHT Başkan Yardımcısı Görevine getirlmesinden dolayı bir Kıbrıslı Türk olarak büyük bir Kıvanç ve gurur duyduğunu belirtti.

Açıklamasının devamında Esenyel, gerçekleştirilen forumun GAÜ ve KKTC için çok önemli olduğunu, hem " Train The Trainer in International Hospitality Business " adında forma katıldığını, hem de Turizmin dünyada barışı tetikleyen en önemli aracı kurumlardan biri olduğuna yeniden şahit olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu Seçimlerinin yanında yeni bir gelişmenin daha yaşandığına işaret eden Esenyel UNWTO’nun (Birleşmiş Milletiler Dünya Turizm Örgütü ) bir dönem önceki Başkanı Francesco Frangialli de ayrıca AMFORHT Onursal Başkanlığına da getirildiğini bildirdi. Frangialli`nin Dünyadaki Turizm Endüstrisinde en önemli otorite isimlerinden biri olduğuna işaret eden ESENYEL “ Dünya Turizm Literatürüne giren “Code of Ethics” kavramının Frangialli`nin eseri olduğuna ifade etti. Francesco Frangiali’nin üstün çalışma gayretleri neticesinde AMFORHT’un UNWTO ile işbirliği yapıp, özellikle Ekoturizm, Uluslararası Zincir Oteller ve İşdünyasıyla ayrıca halkları biraraya getiren en önemli kavram olan Yiyecek ve İçecek Sanatı ve Kültürünün gelişmesinde birlikte hareket edileceklerini vurguladı. UNWTO ve AMFORHT anlaşmasına UNWTO merkezinden Dış ilişkiler ve Turizm Destinasyonları afiliye üye geliştirme sorumlusu Yolanda Predromo tarafından imza atıldığını vurguladı.

AMFORHT Başkanlığına 2. Dönem seçilen Philippe François nın gönderdiği resmi yazıya işaret eden Esenyel “ Başkan Yardımcılığı görevine 4 yıl için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs`ta yer alan Turizm Endüstrisine ait kurum ve kuruluşlara bağlı kişileri, sivil toplum kurumlarını, Turizm Örgütlerini AMFORHT bünyesine dahil ederek, bölgemizdeki Turizm Falliyetlerini Uluslararası platforma taşıma gayreti içerisnde olacağını bildirdi. Artık bölgesel değil, Global düşünen , kendisine uluslararası turizm arenasında Avrupa içerisnde ilk 5 destinasyon arasına giren Türkiye`nin Bölgesel olarak yarattığı iş gücü ile Dünya Turizm Politikalarını takip eden değil, yön veren ülke olması gerektiğine işaret etti.