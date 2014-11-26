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GAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ AMFORHT BAŞKAN YARDIMCILIĞINA SEÇİLDİ

GAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ AMFORHT BAŞKAN YARDIMCILIĞINA SEÇİLDİ

GAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ AMFORHT BAŞKAN YARDIMCILIĞINA SEÇİLDİ

GAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ AMFORHT BAŞKAN YARDIMCILIĞINA SEÇİLDİ

26 Kasım 2014 Çarşamba 13:16
GAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ AMFORHT BAŞKAN YARDIMCILIĞINA SEÇİLDİ
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 Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Turizm ve Konaklama Yüksek Okul Direktörü Yrd. Doç. Dr İsmet Esenyel  AMFORHT’un (Dünya Turizm ve Konaklama Eğitim Öğretim Birliği) Dünyadaki Konaklama Sektöründeki uluslararası Gruplar ve Profesyonellerin gelişiminden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine oy birliği ile seçildi.

1969 Yılında Kurulan AMFORHT nin  45.Dünya Formu 20-22 Kasım Tarihleri arasında İtalyanın Bologna Kentinde gerçekleşti. Yaklaşık 140 Katılımıcı, delege ve Turizm Endüstrisindeki kanaat önderlerinin yer aldığı Geleneksel Yıllık Forumunda Girne Amerikan Üniversitesi adına bu yıl AMFORHT Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Delegesi Yrd.Doç.Dr.İsmet ESENYEL temsil etti.

Gerçekleştirilen AMFORHT Forumunda 4 yılda bir yapılan Yönetim Kurulu ve Başkanlık seçimlerinde GAÜ Turizm ve Konaklama Yüksek Okul Direktörü Yrd. Doç. Dr Ismet Esenyel,  AMFORHT tarihinde bir ilke imza atarak Dünyadaki Konaklama Sektöründeki uluslararası Gruplar ve Profesyonellerin gelişiminden sorumlu Başkan Yardımcılığı görevine oy birliği ile seçildi. Konu ile açıklamada bulunan Esenyel, AMFORHT Başkan Yardımcısı Görevine getirlmesinden dolayı bir Kıbrıslı Türk olarak büyük bir Kıvanç ve gurur duyduğunu belirtti.

Açıklamasının devamında Esenyel, gerçekleştirilen forumun GAÜ ve KKTC  için çok önemli olduğunu, hem " Train The Trainer in International Hospitality Business " adında forma katıldığını, hem de Turizmin dünyada barışı tetikleyen en önemli aracı kurumlardan biri olduğuna yeniden şahit olduğunu söyledi. Yönetim Kurulu Seçimlerinin yanında yeni bir gelişmenin daha yaşandığına işaret eden Esenyel  UNWTO’nun (Birleşmiş Milletiler Dünya Turizm Örgütü ) bir dönem önceki Başkanı Francesco Frangialli de ayrıca AMFORHT  Onursal Başkanlığına da  getirildiğini bildirdi. Frangialli`nin Dünyadaki Turizm Endüstrisinde en önemli  otorite isimlerinden  biri olduğuna işaret eden ESENYEL “ Dünya Turizm Literatürüne giren “Code of Ethics” kavramının Frangialli`nin eseri olduğuna ifade etti. Francesco Frangiali’nin üstün çalışma gayretleri neticesinde AMFORHT’un UNWTO ile işbirliği yapıp, özellikle Ekoturizm, Uluslararası Zincir Oteller ve İşdünyasıyla ayrıca halkları biraraya getiren en önemli kavram olan Yiyecek ve İçecek Sanatı ve Kültürünün gelişmesinde birlikte hareket edileceklerini vurguladı.  UNWTO ve AMFORHT anlaşmasına UNWTO  merkezinden Dış ilişkiler ve Turizm Destinasyonları afiliye üye  geliştirme sorumlusu  Yolanda Predromo tarafından imza atıldığını vurguladı.

AMFORHT Başkanlığına 2. Dönem seçilen Philippe François nın gönderdiği resmi yazıya işaret eden Esenyel “ Başkan Yardımcılığı görevine 4 yıl için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs`ta yer alan Turizm Endüstrisine ait kurum ve kuruluşlara bağlı kişileri,  sivil toplum kurumlarını, Turizm Örgütlerini  AMFORHT bünyesine dahil ederek, bölgemizdeki Turizm Falliyetlerini Uluslararası platforma taşıma gayreti içerisnde olacağını bildirdi. Artık  bölgesel değil, Global düşünen , kendisine uluslararası turizm arenasında Avrupa içerisnde ilk 5 destinasyon arasına giren Türkiye`nin Bölgesel olarak yarattığı iş gücü ile Dünya Turizm Politikalarını takip eden değil, yön veren ülke olması  gerektiğine işaret etti. 

Son Güncelleme: 26.11.2014 13:18
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GAÜ ÖĞRETİM ÜYESİ AMFORHT BAŞKAN YARDIMCILIĞINA SEÇİLDİYrd Doç Dr.İsmet Esenyel.http://www.kibrismanset.com/
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