GAÜ ÖĞRETİM GÖREVLİSİ HARMANCI VE ÖĞRENCİLERİ “BİR UMUT DA SİZ OLUN” DEDİ

HARMANCI, “BU TARZ KAMPANYALAR DEVAM ETTİRİLDİKÇE, SÜREKLİLİĞİ SAĞLANDIKÇA DAHA ÇOK ANLAM BULUR’

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı önderliğinde, fakülte 4. sınıf öğrencilerinin ders kapsamında başlatılan, “Bir Umut da Siz Olun” sloganıyla tasarlanan Talasemi kampanyası, dönem içerisindeki hedeflediği kan bağışı toplama etkinliğine ev sahipliği yaptı.

Kampanya kapsamında GAÜ Sağlık Meslek Yüksekokulu revirinde kan bağışı toplama işlemi gerçekleştirildi. GAÜ öğrencilerinin bu organizasyona oldukça etkin katılımı gözlemlendi. Aynı zamanda bu kampanyanın her aşamasında desteklerini hissettiren Talasemia Başkanı Derya Güven ve As Başkanı Ahmet Varoğlu’da katılım sağladı.

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Nimet Harmancı’nın öncülüğünde geçen sene başlatılan Talasemia kampanyası bu sene de İletişim Fakültesinden 35 kişilik öğrenci grubu ile sürekliliğini devam ettirdi. GAÜ İletişim Fakültesi öğrencilerinin yürüttüğü farkındalık kampanyası, kan bağışı işlemi ile dönem başında hedefledikleri amaca ulaştı.

GAÜ İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Harmancı, kan bağışı toplama kampanyasında açıklamada bulunarak şunları söyledi:

“Çok mutlu bir güne şahitlik ettik. Böylesine güzel organizasyonun GAÜ sınırlarında oluşmasından oldukça memnunuz. Öğrencilerimiz, geçen sene mezun olan arkadaşlarından devr aldığı bu farkındalık kampanyasını kaldığı yerden devam ettirdi. Bu tarz kampanyalar devam ettirildikçe, sürekliliği sağlandıkça daha çok anlam bulur. Malumunuz, kan her zaman her yerde insan için hayati önem taşıyor. Bunun bilincinde olan öğrencilerimiz, anlam dolu talasemi kampanyasının bitmemesi gerektiğini düşünerek sürdürülebilir hale getirmek istediler. Sene başından itibaren yoğun çaba sarf ettikleri bu organizasyonda amaçladıkları hedef bugün hep birlikte gördüğümüz ve yaşadığımız bu güzel resimdir. Bu gördüğümüz resim aslında bize çok şeyi ifade ediyor. Gencecik yürekler, kan bekleyen talesemililer ile birleşti ve bunun adını da “Bir Umut da Siz Olun” sloganıyla tasarladılar. Öğrencilerimiz, Kıbrıs halkının duygularına dokunmayı hedefledi. Böylesine güzel farkındalık kampanyasını yürüten öğrencilerime yürekten şükranlarımı sunuyorum. Gerçekten çok büyük bir iş başardılar. Aynı zamanda bizlere her daim yardımını esirgemeyen GAÜ ailesine ve Talasemia derneği başkanı Derya Güven’e ve As başkanı Ahmet Varoğlu’na da teşekkür ediyorum.”

Etkinliğe katılım sağlayan Talasemia derneği As Başkanı Ahmet Varoğlu, kampanyanın bugüne ulaşmasını çok büyük başarı olarak gördüklerini ifade etti. Ayrıca Varoğlu, bu