GAÜ öğrencisi Polen Ateş, Dünya Fitnes Şampiyonasında birinci oldu

GAÜ ÖĞRENCİSİ POLEN ATEŞ, DÜNYA FİTNES ŞAMPİYONASINDA BİRİNCİ OLDU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Sahne Sanatları Yüksekokulu öğrencisi ve KKTC Milli Sporcusu Polen Ateş, Polonya’da düzenlenen WFF Dünya Fitnes Şampiyonası’nda, dünya 1.’cisi oldu.

Ay Yıldızlı KKTC Bayrağını 1.’lik kürsüsünde dalgalandıran ve İstiklal Marşını dünyaya dileten Polen Ateş, tüm KKTC’nin gururu oldu.

Konuyla ilgili GAÜ Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı Türkay Akpınar yaptığı açıklamada, Polen Ateş’in en son, 29 Eylül’de Güzelyurt’ta düzenlen KKTC Fitnes Şapiyonası’nda birinci olarak KKTC Milli Takımında yarışmaya hak kazandığını belirterek, aldıkları haber ile tüm KKTC ve GAÜ Ailesi olarak büyük gurur duyduklarını söyledi.

KKTC Halter ve Vücut Geliştirme Federasyonu Başkanı Ali Dahlameroğlu ise yaptığı açıklamda, Polen Ateş ile gurur duyduklarını belirterek, 1.’lik kürsüsünde İstiklal Marşı’nı tüm dünyaya dinlettiklerini söyledi. Dahlemeroğlu, Polen Ateş’in, WFF Fit-Kid Aerobic Fitnes kadegorisinde yarıştığını, sergilemiş olduğu figürler ve başarı ile jüriyi etkileyerek, diğer rakiplerine fark attığını vurguladı.