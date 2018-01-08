GAÜ ÖĞRENCİSİ GIFT’E, ABD’DEN BURSLU YÜKSEK LİSANS TEKLİFİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Siyasi Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencilerinden, Linus Ene Gift, göstermiş olduğu akademik başarılarının ardından, ABD’de

bulunan University of Wisconsin’den burslu yüksek lisans eğitimi için teklif aldı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Linus Ene Gift, Lisans eğitimini GAÜ Siyasal Bilimler

Fakültesi Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladığını; yüksek lisans eğitimine ise GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesinde aynı programda devam ettiğini belirterek, eğtimine, University

of Wisconsin’da kazandığı burs ile devam edeceğini bildirdi. GAÜ’nün kendisine çok büyük katkısı olduğunu ifade den Gift, GAÜ’nün kendisine başarı bursu verdiğini ve eğitimini buşekilde tamamlayabildiğini söyledi. Gift açıklamasının devamında ise şunları söyledi; Gift: “Üniversite Eğitimimi GAÜ Sayesinde Tamamlayabildim” “Benim ülkemde; yurtdışında okumaya gittiğinde aileniz size başında destekte bulunur ve sizden çalışmanızı ve okumanızı; daha sonrasında ise kendi kendinize yetmenizi bekler. Buraya geldiğimde çalışabilmek için dili bilmenin gerektiğini anladım. Çok denedim, temel bilgileri okuldan öğrendim. GAÜ bana %100 burs imkanı tanıdı ve bu burs sayesinde bende okulumu tamamlayabildim. Bu burs olmasaydı, okulumu tamamlayamayacaktım. 2’inci olarak, Fakültem ve bölümüm harikaydı. Siyasal Bilimler Fakültesine ve Uluslararası İlişkiler bölümüne çok teşekkür ediyorum. Bana rol model, aile ve herşey oldular. Beni daha ileriye götürmeye teşvik ettiler. Aralıksız okudum ve bunun gibi herşeyi yaptım. Yüksek Lisans eğitimime başladığımda GAÜ bana %100 burs verdi. Yüksek Lisans eğitimim devam ederken, ABD’de bulunan Wisconsin Superior Üniversitesi’nden burslu eğitim için teklif

aldım. GAÜ’den ayrılacak olduğum için içim buruk. Ama kalbim hep GAÜ ile birlikte olacak. Eğitim ahayatımda bana destek olan tüm akademisyenlere ve üniversite yönetimine teşekkürlerimi sunarım.