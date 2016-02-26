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GAÜ Öğrencisi Doluay GAÜ’yü AMERİKA’da Temsil Etti

GAÜ Öğrencisi Doluay GAÜ’yü AMERİKA’da Temsil Etti

GAÜ Öğrencisi Doluay GAÜ’yü AMERİKA’da Temsil Etti

GAÜ Öğrencisi Doluay GAÜ’yü AMERİKA’da Temsil Etti

26 Şubat 2016 Cuma 13:48
GAÜ Öğrencisi Doluay GAÜ’yü AMERİKA’da Temsil Etti
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 Girne Ameirkan Üniversitesi (GAÜ) İşletme Fakültesi, Uluslararası İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi Burak Doluay, GAÜ’yü Amerika’da düzenlenen 62. Harward National Konferansında temsil etti.

GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Asım Vehbi ve Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk’ü konferans sonrası ziyaret eden Burak Doluay, Konferans ile ilgili bilgi verdi.

GAÜ İşletme Fakültesi öğrencisi Burak Doluay katıldığı ve sunum gerçekleştirdiği konferans ile ilgili yapmış olduğu açıklamasında, ilkokul çağında itibaren GAÜ bünyesinde olduğunu belirterek, Kıbrıs genelinden katılan 15 kişi içerisinde tek Türk olduğunu ve GAÜ’yü ve KKTC’yi bu büyük organizasyonda temsil ettiği için gururlu olduğunu söyledi. Konferansın 4 gün sürdüğünü belirten Doluay, her katılımcı delegenin farklı bir ülkeyi temsil ettiğini ve kedisininde Nepal’i temsil ettiğini belirterek, konusun Nepal’deki su sorunu olduğunu ifade etti. Konusunun Kıbrıs’ta da gündemi meşgul eden konu olan sorunu olmasının tamamen tesadüf ve şans olduğunu söyleyen Doluay, ortaya koydukları çözümün; suyun tüm ülkeler tarafından belli bir veritabanı oluşturularak düzgün kullanılması ve farklı ülkelerden geçen su kaynaklarının eşit şekilde bölünüp bir kontrol içerisinde dağıtılması olduğunu bildirdi.

Doluay ayrıca, GAÜ’lü olmasının en büyük avantajını farklı kültürlerden öğrencilerle ve farklı dilden öğrencilerle nasıl iletişime geçebileceğini daha iyi öğrenme olduğunu vurgulayarak, bu durumun katıldığı konferansta kendisine çok büyük faydası olduğunu söyledi. Organizasyon bünyesinde 70 farklı ülkeden katılımcı olduğunu ve farklı kültürlerden insanlarla iletişime geçerken dikkat edilmesi gereken şeyleri GAÜ’de öğrendiğini vurguladı.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Doluay’ın göstermiş olduğu bu başarının kendileri için gurur ve mutluluk verici bir durum olduğunu söyledi. Öztürk, 62. si düzenlenen Harward National Konferansında yapılan mülakatları kazanarak Kıbrıs adası geneleni 15 kişiden birisi olan Doluay’ın hem GAÜ’yü hemde KKTC’yi temsil ettiğini belirtti. Doluay’ın  GAÜ’yü başarılı bir şekilde temsil ettğinede değinen Öztürk, Kurucu Rektör ve Yöneticiler Kurulu Başkanı  Serhat Akpınar’ın çok önem verdiği konulardan birisinin; adaya sığmama ve dünyaya açılma konusu olduğunu ifade ederek, tüm GAÜ mezunlarının uluslararası dünya kimliğine sahip olduğunu ve Burak Doluay’ın da o dünya insanlarından biri olacağana inandığını belirtti. Ayrıca Öztürk, öğrencinin bundan sonraki başarılarını da takip edeceklerini ve her zaman destek olacaklarını vurguladı.

Son Güncelleme: 26.02.2016 15:49
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GAÜ Öğrencisi Doluay GAÜ’yü AMERİKA’da Temsil Ett
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