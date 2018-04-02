GAÜ ÖĞRENCİLERİNDEN, KANSER HASTALARI YARARINA FARKINDALIK YARATAN ETKİNLİK

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Türkçe Öğretmenliği öğrencileri, kanser hastalarına yardım derneği yararına kermes ve kıyafet toplama kampanyası düzenledi.

GAÜ Beşerî Bilimler Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyesi, Yrd.Doç.Dr. Zeki Akçam yaptığı açıklamada, sosyal sorumluluk anlamında birçok proje yürüttüklerini söyleyerek, öğrenciler üzerinde toplumsal farkındalık yarattıklarını vurguladı.

Akçam, “Girne Amerikan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Bölümü öğrencileri ile birçok proje ile, toplumun yararına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bundan sonrada etkinliklerimiz ve projelerimizi yürütmeye devam edeceğiz” dedi.

GAÜ Türkçe Öğretmenliği Bölümü öğrencileri ise yaptıkları açıklamada, “El Ele Kermesi”nin düzenlenmesinden duydukları mutlulukları dile getirirken, her zaman; her şekilde ihtiyacı olan tüm bireylere yönelik çalışmalar yapacaklarını ve böyle faydalı bir etkinlikte bulundukları için çok gurur duyduklarını söylediler.