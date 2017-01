GAÜ ÖĞRENCİLERİ YURT DIŞI KAMPÜS FIRSATLARINI DEĞERLENDİRMEYE DEVAM EDİYOR



GAÜ ÖĞRENCİLER YARIYIL TAİLLERİNDE EĞTİMLERİNE MOLDOVA’DA DEVAM EDİYOR

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Yükseköğretimde 50’inci yılına doğru ilerlerken, öğrencilerine sunmuş olduğu yurtdışı olanaklar yoğun ilgi görmeye devam ediyor.GAÜ Uluslararası kampüsleri 2017 yılı değerlendirme toplantısında GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar başkanlığında, GAÜ Başkan Vekili Cemile Esenyel, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi Aral Doğu; Moldova Amerikan Üniversitesi Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan, University of Constantine Rektörü Prof. Dr. Gheorghe Avornic ve üniversite yetkilileri ile bir araya geldi.Toplantının ardından açıklamada bulunana Akpınar, GAÜ’nün yurtdışı kampüslerine her geçen gün ilginin giderek arttığını belirterek, bu doğrultuda da çalışmaların hızla devam ettiğini ifade etti. Akpınar, 2 haftalık yarıyıl tatillerini değerlendirmek isteyen öğrencilerin Moldova Amerikan Üniversitesine bu yıl yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 150’ye yakın öğrencinin 30 Ocak’ta derslerine başlayacağını bildirdi.Moldova Amerikan Üniversitesi Yöneticiler Kurulu Başkan Yardımcısı Saffet Özarslan ise yapmış olduğu açıklamasında, kendilerine olan ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ilerleyen günlerde bu sayının giderek artacağına inandığını söyledi. Özarslan ayrıca, Moldova Amerikan Üniversitesi bünyesinde aktif olarak, İşletme, Muhasebe, Ekonomi, Finans ve Bankacılık, Pazarlama ve Lojistik, Turizm & Konaklama İşletmeciliği, Psikoloji, Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Mimarlık, Romen Hukuku, Politika ve Hukuk gibi ana bilim dallarında uluslararası statüde eğitimlerin sürdüğünü, her geçen gün de büyümeye devam ettiklerini vurguladı.