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28 Aralık 2016 Çarşamba 11:35

GAÜ ÖĞRENCİLERİ, MECLİS BAŞKANI SİBER VE TC ELÇİLİĞİNE ZİYARETTE BULUNDU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyaset Kulübü işbirliğinde öğrenciler, derslerde gördükleri teorik bilgileri pratiği dökmek ve siyasal ve politik işleyişleri yerinde görüp pekiştirmek amacı ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr.Sibel Siber, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Dışişleri Baknalığı veDr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyarette bulundu.

GAÜ ÖĞRENCİLERİ, MECLİS BAŞKANI SİBER VE TC ELÇİLİĞİNE ZİYARETTE BULUNDU
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GAÜ ÖĞRENCİLERİ, MECLİS BAŞKANI SİBER VE TC ELÇİLİĞİNE ZİYARETTE BULUNDU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyaset Kulübü işbirliğinde öğrenciler, derslerde gördükleri teorik bilgileri pratiği dökmek ve siyasal ve politik işleyişleri yerinde görüp pekiştirmek amacı ile Cumhuriyet Meclisi Başkanı Dr.Sibel Siber, TC Lefkoşa Büyükelçiliği, Dışişleri Baknalığı veDr. Fazıl Küçük Müzesi’ne ziyarette bulundu.

GAÜ Öğrencileri ve beraberinde fakülte öğretim görevlileri Emekli Büyükelçi Hasibe Şahoğlu ve Dr. Ersoy Önder ilk olarak, Dr. Fazıl Küçük Müzesini ziyaret ederken, ardından sırasıyla, Cumhuriyet Meclisi, Dışileri Baknalığı ve TC Büyükelçiliği’ne de ziyarette bulundular.



Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Öğretim Üyesi Emekli Büyükelçi Hasibe Şahoğlu şunları söyledi;

"GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi, Siyaset Kulübü işbirliğinde gerçekleştirmiş olduğumuz Lefkoşa ziyaretinde, Türk öğrencilerin yanında Nijeryalı, İsveçli, Kazak, Kırgız ve Azeri öğrencilerimiz de bizlere katıldı. Toplamda 26 öğrenci ile gerçekleştirdiğimiz ziyarete benimle birlikte, öğretim görevlimiz Dr. Ersoy Önder’de eşlik etti. İlk olarak, Dr. Fazıl Küçük Müzesini gezerek, Lider Küçük'ün hayatını anlatan belgeseli izlediledik. Daha sonra KKTC Cumhuriyet Meclisine giden heyetimiz, Meclis Başkanı Sayın Sibel Siber tarafından kabul edildi. Meclisin toplantı salonunu gezen öğrencilerimiz, toplantılar ve Meclis hakkında genel bilgiler aldılar.

Meclis’in ardından KKTC Dışişleri Bakanlığına giden heyetimiz, Protokol Müdürü ve yetkilileri tarafından Protokol Müdürlüğünün çalışmaları konusunda bilgilendirildiler ve öğrencilerimizin sorularına cevaplar verdiler.

Gezinin son bölümünde ise, TC Büyükelçili ziyaret edildi. Büyükelçilik Müsteşarı tarafından kabul edilen heyete diplomat, diplomasi, meslek memuru ve Büyükelçi olmanın aşamaları hakkında bilgi verilirken, son olarak, Büyükelçi Derya Kanbay ile hatıra fotoğrafı çekildi” dedi.

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