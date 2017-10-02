GAÜ ÖĞRENCİLERİ İSTANBUL’U YENİDEN MODELLEDİ

OKULUNU TAMAMLADI
Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mimarlık tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi
bünyesinde, GAÜ İstanbul yerleşkesinde gerçekleşen yaz okulu tamamlandı.
GAÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr.
Silviya Covarino önderliğinde GAÜ İstanbul yerleşkesinde gerçekleşen yaz okulunda
öğrenciler, çok kültürlü bir ortamda görerek ve uygulayarak derslerini alma fırsatı yakaladılar.
Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yrd. Doç. Dr. Silviya Covarino şunları söyledi;
“Girne Amerikan Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası ve çokkültürlü bir çevrede; farklı
ortamlarda ve ülkelerde okumak için fırsatlar sunuyor. Bu yaz döneminde ise, Mimarlık,
Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nden bir grup öğrenci İstanbul'da Mimari Tasarım
Stüdyosu III ve IV’ün yanısıra, seçmeli bir bir ders için koordinatörlüğümde ders aldı. Çağdaş
bir şehir olan İstanbul, Avrupa'nın tek mega kenti olan büyük bir şehir. Kentsel konularda
çalışmak için öğrencilere büyük bir şans sunuyor ve gezegenimizin şehirleşmesini anlamak
için mükemmel bir kentsel ortam.
Sürdürülebilir bir felsefe üzerine tasarım yapma kapasitesinin geliştirilmesi, 21. yüzyılda her
mimarlık okulunun en önemli odak noktasından birisidir. Öğrenciler kentsel gözlem,
algılama, dijital araçlar ve kentsel eskiz uygulamaları, kentsel ve manzara haritalama için
temel yöntemler ile görsel analizler geliştiriyor. İstanbul öğrencileri; belirli güzergahlar ve
kentsel yürüyüşle keşfetmeye teşvik ediyor. Yaz okulu kapsamında öğrenciler ile birlikte,
Levent bölgesi üzerinde bulunan Sapphire Kulesini ziyaret ettik ve şehrin silüetini çizmek için
bir gün geçirdik. Ayrıca Asya yakasından görüntü elde etmek üzere Anadolu'ya kadar yapılan
bir boğaz turu da çalışmaların bir parçası oldu. İlk çizim sınavı için öğrenciler Avrupa
yarımadası'nda bulunan Sülaymaniye Camii'nin içindeki İslamik alanı çizerken, ikinci çizim
sınavında ise öğrenciler İstiklal Caddesi silüetini çizdi.
GAÜ ÖĞRENCİLERİ İSTANBUL’U YENİDEN MODELLEDİ
Kıbrıs ve İstanbul'da iki farklı ölçek ve tipte ortamda çalışmak eşsiz bir tecrübe. Özellikle de
kentsel alanda ihtiyaçların hızla karşılanmasını anlamak anlamında. Öğrenciler dersler
bünyesinde, endüstriyel miras olarak eski tersane Haliç'i bir eco-park'a çevirmek ve Üsküdar
liman bölgesinin kentsel ve kamusal alan olarak kullanabilmek ve etrafını daha iyi
anlayabilmek üzere bir model geliştirdiler. Öğrenciler için İstanbul'da geçirilen zaman çok
faydalı oldu. Dersin parçası olarak, İstanbul Araştırma Enstitüsü'nde şehir ile ilgili eski
haritaları, resimleri, araştırmaları ve çalışmaları buldular. Bu tecrübe geleceğin genç
mimarları ve tasarımcıları için bir özgeçmiş oldu ve umarız ki daha iyi bir dünya
tasarlayacaklar” dedi.