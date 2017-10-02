GAÜ ÖĞRENCİLERİ İSTANBUL’U YENİDEN MODELLEDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mimarlık tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesibünyesinde, GAÜ İstanbul yerleşkesinde gerçekleşen yaz okulu tamamlandı.GAÜ Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Akademisyenlerinden Yrd. Doç. Dr.Silviya Covarino önderliğinde GAÜ İstanbul yerleşkesinde gerçekleşen yaz okulundaöğrenciler, çok kültürlü bir ortamda görerek ve uygulayarak derslerini alma fırsatı yakaladılar.Konuyla ilgili açıklamada bulunan Yrd. Doç. Dr. Silviya Covarino şunları söyledi;“Girne Amerikan Üniversitesi, öğrencilerine uluslararası ve çokkültürlü bir çevrede; farklıortamlarda ve ülkelerde okumak için fırsatlar sunuyor. Bu yaz döneminde ise, Mimarlık,Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi'nden bir grup öğrenci İstanbul'da Mimari TasarımStüdyosu III ve IV’ün yanısıra, seçmeli bir bir ders için koordinatörlüğümde ders aldı. Çağdaşbir şehir olan İstanbul, Avrupa'nın tek mega kenti olan büyük bir şehir. Kentsel konulardaçalışmak için öğrencilere büyük bir şans sunuyor ve gezegenimizin şehirleşmesini anlamakiçin mükemmel bir kentsel ortam.Sürdürülebilir bir felsefe üzerine tasarım yapma kapasitesinin geliştirilmesi, 21. yüzyılda hermimarlık okulunun en önemli odak noktasından birisidir. Öğrenciler kentsel gözlem,algılama, dijital araçlar ve kentsel eskiz uygulamaları, kentsel ve manzara haritalama içintemel yöntemler ile görsel analizler geliştiriyor. İstanbul öğrencileri; belirli güzergahlar vekentsel yürüyüşle keşfetmeye teşvik ediyor. Yaz okulu kapsamında öğrenciler ile birlikte,Levent bölgesi üzerinde bulunan Sapphire Kulesini ziyaret ettik ve şehrin silüetini çizmek içinbir gün geçirdik. Ayrıca Asya yakasından görüntü elde etmek üzere Anadolu'ya kadar yapılanbir boğaz turu da çalışmaların bir parçası oldu. İlk çizim sınavı için öğrenciler Avrupayarımadası'nda bulunan Sülaymaniye Camii'nin içindeki İslamik alanı çizerken, ikinci çizimsınavında ise öğrenciler İstiklal Caddesi silüetini çizdi.Kıbrıs ve İstanbul'da iki farklı ölçek ve tipte ortamda çalışmak eşsiz bir tecrübe. Özellikle dekentsel alanda ihtiyaçların hızla karşılanmasını anlamak anlamında. Öğrenciler derslerbünyesinde, endüstriyel miras olarak eski tersane Haliç'i bir eco-park'a çevirmek ve Üsküdarliman bölgesinin kentsel ve kamusal alan olarak kullanabilmek ve etrafını daha iyianlayabilmek üzere bir model geliştirdiler. Öğrenciler için İstanbul'da geçirilen zaman çokfaydalı oldu. Dersin parçası olarak, İstanbul Araştırma Enstitüsü'nde şehir ile ilgili eskiharitaları, resimleri, araştırmaları ve çalışmaları buldular. Bu tecrübe geleceğin gençmimarları ve tasarımcıları için bir özgeçmiş oldu ve umarız ki daha iyi bir dünyatasarlayacaklar” dedi.