GAÜ ÖĞRENCİLERİ, ERENKÖY BÖLGESİNDE İNCELEME ZİYARETİNDE BULUNDU

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Siyasal Bilimler ve Hukuk Fakültesi öğrencileri Erenköy Bölgesine ziyarette bulundular.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. M. Sadık Akyar’ın akademik koordinatörlüğünde Siyasal Bilimler ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin katılımı ile Erenköy bölgesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Siyasal Bilimler Fakültesi’nden Dr. M. Sadık Akyar; “Erenköy bölgesi alan çalışmamıza GAÜ Siyasal Bilimler ve Hukuk Fakültesi öğrencileri yanı sıra Denizcilik ve Lojistik Yüksek Okulu’ndan Uzak Yol Kaptanı Hançer Çakıroğlu’da katılmıştır. Çalışma ziyaretimizin amacı ise öğrencilerin Kıbrıs ile ilgili derslerde konuştukları bölgeleri yakından görme, bilgi görgülerini artırma ve konu ile ilgili analiz kabiliyetlerini geliştirmesidir. Gezi GAU Siyasal bilimler Fakültesi tarafından, Öğrencilerin konu ile ilgili daha fazla bilgilenmelerini sağlamak maksadıyla, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan koordine sonucunda, geziye Erenköy Müdafaasına katılan Mücahit Fadıl İncirli beyefendi de katılmış ve gezi boyunca bizlere adeta o günleri tekrar yaşattı bizlere” dedi.

Akyar açıklamasıın devamında ise, Erenköy Müdafaasına katılan Mücahit Fadıl İncirli 1964 yılında Ankara’da Matematik öğretmenliğinde öğrenci olduğunu söyleyerek, Kıbrıs’da Türklere karşı Rum çetecilerin saldırılarının artmasından dolayı, Yurtdışında okuyan Kıbrıslı öğrenciler olarak bir karar vermeleri gerektiğini söyledi. Bunun; ya, öğrenimlerine devam etmeleri, bunun sonucunda ise Kıbrıs’ın Rumlar tarafından tamamen ele geçirilmelerine seyirci olacaklarını yada, öğrenimlerini yarıda bırakarak Gazilik veya Şehadet yolunu seçmek olduğunu ifade eden Akyar, kendilerinin ikinci yolu seçtiklerini ve iptidai şart ve yollarla adaya, Erenköy’e ulaştıklarını belirtti. Akyar, direnişin başlatılarak, hem adaya ikmal yolunu açık tutuklarını, hem de Rumlar tarafından yok edilmek istenen Kıbrıs Türkü’nün var olma azim ve kararının başlangıç noktasını oluşturduklarını açıkladı.