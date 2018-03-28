Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 21°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
114021
ALTIN
171.279
DOLAR
4.0007
STERLİN
5.6430
EURO
4.9410
Ercan’da uyuşturucu
Ercan’da uyuşturucu
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı
Dikkatsizlik kaza getirdi: 1 yaralı
8 Ay Hapis Yatacak
8 AY HAPİS YATACAK
banner256
Flaş Haber
EVİNDE ÖLÜ BULUNDU
Kapat

GAÜ ÖĞRENCİLERİ, ERENKÖY BÖLGESİNDE İNCELEME ZİYARETİNDE BULUNDU

GAÜ ÖĞRENCİLERİ, ERENKÖY BÖLGESİNDE İNCELEME ZİYARETİNDE BULUNDU

28 Mart 2018 Çarşamba 17:21
GAÜ ÖĞRENCİLERİ, ERENKÖY BÖLGESİNDE İNCELEME ZİYARETİNDE BULUNDU
banner238

                                                                                                                     

                                                                                                       

GAÜ ÖĞRENCİLERİ, ERENKÖY BÖLGESİNDE İNCELEME ZİYARETİNDE BULUNDU

Girne Amerikan Üniversitesi  (GAÜ) Siyasal Bilimler ve Hukuk Fakültesi öğrencileri Erenköy Bölgesine ziyarette bulundular.

GAÜ Siyasal Bilimler Fakültesi Öğretim Görevlisi Dr. M. Sadık Akyar’ın akademik koordinatörlüğünde Siyasal Bilimler ve Hukuk Fakültesi öğrencilerinin katılımı ile Erenköy bölgesine bir çalışma ziyareti gerçekleştirildi.

 Konu ile ilgili açıklamada bulunan Siyasal Bilimler Fakültesi’nden Dr. M. Sadık Akyar; “Erenköy bölgesi alan çalışmamıza GAÜ Siyasal Bilimler ve Hukuk Fakültesi öğrencileri yanı sıra Denizcilik ve Lojistik Yüksek Okulu’ndan Uzak Yol Kaptanı Hançer Çakıroğlu’da katılmıştır. Çalışma ziyaretimizin amacı ise öğrencilerin Kıbrıs ile ilgili derslerde konuştukları bölgeleri yakından görme, bilgi görgülerini artırma ve konu ile ilgili analiz kabiliyetlerini geliştirmesidir. Gezi GAU Siyasal bilimler Fakültesi tarafından, Öğrencilerin konu ile ilgili daha fazla bilgilenmelerini sağlamak maksadıyla, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ile yapılan koordine sonucunda, geziye Erenköy Müdafaasına katılan Mücahit Fadıl İncirli beyefendi de katılmış ve gezi boyunca bizlere adeta o günleri tekrar yaşattı bizlere” dedi.

Akyar açıklamasıın devamında ise, Erenköy Müdafaasına katılan Mücahit Fadıl İncirli 1964 yılında Ankara’da Matematik öğretmenliğinde öğrenci olduğunu söyleyerek, Kıbrıs’da Türklere karşı Rum çetecilerin saldırılarının artmasından dolayı, Yurtdışında okuyan Kıbrıslı öğrenciler olarak bir karar vermeleri gerektiğini söyledi. Bunun; ya, öğrenimlerine devam etmeleri, bunun sonucunda ise Kıbrıs’ın Rumlar tarafından tamamen ele geçirilmelerine seyirci olacaklarını yada, öğrenimlerini yarıda bırakarak Gazilik veya Şehadet yolunu seçmek olduğunu ifade eden Akyar, kendilerinin ikinci yolu seçtiklerini ve iptidai şart ve yollarla adaya, Erenköy’e ulaştıklarını belirtti. Akyar, direnişin başlatılarak, hem adaya ikmal yolunu açık tutuklarını, hem de Rumlar tarafından yok edilmek istenen Kıbrıs Türkü’nün var olma azim ve kararının başlangıç noktasını oluşturduklarını açıkladı. 

Anahtar Kelimeler:
Sadık AkyarGirne Amerikan üniversitesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından Fahri Kütüphane Üyeliği verildi
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’ya Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ) tarafından Fahri Kütüphane Üyeliği verildi
CMC'de Masters Şampiyonu Hasan Garabli Oldu
CMC'de Masters Şampiyonu Hasan Garabli Oldu
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
Papaz'ın taciz ettiği kız öldü, Güney Kıbrıs karıştı
HAVA-SEN, KTHY GENEL MÜDÜRÜLÜK BİNASININ SATIŞI İÇİN İVEDİ İHALEYE ÇIKILMASINI İSTEDİ
HAVA-SEN, KTHY GENEL MÜDÜRÜLÜK BİNASININ SATIŞI İÇİN İVEDİ İHALEYE ÇIKILMASINI İSTEDİ
KIBRISLI TÜRK VE KIBRISLI RUM SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNİN RUTİN TOPLANTISI YAPILDI
KIBRISLI TÜRK VE KIBRISLI RUM SİYASİ PARTİ TEMSİLCİLERİNİN RUTİN TOPLANTISI YAPILDI
Avrupa Komisyonu, “cam tavanı kırma yöntemi olarak cinsiyet kotası” konulu panel düzenledi.
Avrupa Komisyonu, “cam tavanı kırma yöntemi olarak cinsiyet kotası” konulu panel düzenledi.
“ÜLKEDE ŞOFÖRLERİN SEVİYE VEYA SINIFLANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM, TEST, DENETİM YAPILMIYOR”
“ÜLKEDE ŞOFÖRLERİN SEVİYE VEYA SINIFLANDIRILMASI ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM, TEST, DENETİM YAPILMIYOR”
HALKIN PARTİSİ GENEL SEKRETERİ YENAL SENİN
HALKIN PARTİSİ GENEL SEKRETERİ YENAL SENİN
BASIN-SEN’DEN POLİSE ELEŞTİRİ
BASIN-SEN’DEN POLİSE ELEŞTİRİ
METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI…
METEOROLOJİ’DEN KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI…

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim