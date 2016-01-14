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GAÜ'nün Türkiye Temasları Sürüyor

AKPINAR BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET KAMPÜS ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

GAÜ'nün Türkiye Temasları Sürüyor

AKPINAR BAŞKANLIĞINDAKİ HEYET KAMPÜS ALANINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

14 Ocak 2016 Perşembe 16:18
GAÜ'nün Türkiye Temasları Sürüyor
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GAÜ’NÜN TÜRKİYE TEMASLARI SÜRÜYOR

BALIKESİR’İN ÜST DÜZEY PROTOKOLÜ GAÜ HEYETİNİ KABUL ETTİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) 30 yılı aşan Akademik bilgi birikimi ve deneyimini Anavatan Türkiye’ye taşıyor.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar başkanlığındaki küresel bilim heyeti, Türkiye’nin Balıkesir iline bağlı Susurluk ilçesinde ilk olarak, Susurluk’ta bulunan kampüs alanı ziyaretinin ardından, Balıkesir Valisi Mustafa Yaman, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ve Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz tarafından kabul edildi.

GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar başkanlığındaki küresel bilim heyetinde, GAÜ Yöneticiler Kurulu Başkan yardımcıları Doç. Dr. Asım Vehbi ve olgun Üstün, GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Yönetim Kurulu Üyesi ve Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Hossein Sadri ve GAÜ türkiye Koordinatörü Hüseyin Ata yeraldı.

Ziyaretler sırasında açıklamada bulunan Akpınar şunları söyledi,

“Böyle bir projeye sizlerin de desteğiyle adım atmaktan dolayı çok mutluyuz. Geçtiğimiz hafta da YÖK’te görüşmelerimiz oldu. Gerekli bilgilendirmeyi yaptık. Balıkesir’de üçüncü bir üniversitenin kurulması için sizin desteklerinizi bekliyoruz. Girne Amerikan Üniversitesi büyük bir markadır ve Balıkesir’e değer katacaktır. Gerekli izinleri aldığımızda 2017 yılına yüksek öğretim kurumunu yetiştirebiliriz” dedi.

Balıkesir Valisi Mustafa Yaman, ziyaret sırasında yaptığı açıklmada, bölgeye yatırım yaptılmasının doğru bir karar olduğunu belirterek, Balıkesir’in eğitim potansiyelinin yüksek olmasının yanında konum olarak ta büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Valilik ziyaretinin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur’ ziyarette bulunan GAÜ Küresel bilim heyeti, palanlanan kampüs projesi ile ilgili bilgi verirken aynı zamanda uluslararası yüksek öğretim konusunda da bilgi paylaşımında bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur yaptığı açıklamasında şunları söyledi,

“Bizler de arzu ediyoruz ki; Balıkesir’de üçüncü hatta dördüncü beşinci bir üniversite olsun. Balıkesir coğrafi açıdan önemli bir noktada. Marmara ve Ege’nin tam ortasında yer alıyor. Yeni yapılan bölünmüş otoyollarla, köprülerle birlikte İstanbul’a, İzmir’e, Çanakkale’ye kısa sürede ulaşabileceğiniz bir yer haline geliyor. Hem tüketim hem üretim merkezlerinin ortasında yer alıyor. Ege Bölgesi’ne baktığımızda; Ayvalık’tan, Altınoluk’a kadar çok değerli turizm merkezlerine sahibiz” dedi.

Ardından, Balıkesir Merkez Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’a ziyarette bulunuldu. 
Son Güncelleme: 14.01.2016 18:30
Anahtar Kelimeler:
Girne Amerikan üniversitesiGaüTürkiyeSerhat Akpınar
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