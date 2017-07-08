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08 Temmuz 2017 Cumartesi 14:14

GAÜ'NÜN TÜRKİYE TANITIM EKİBİ, YENİDEN YOLA ÇIKMAK İÇİN HAZIR

GAÜ'NÜN TÜRKİYE TANITIM EKİBİ, YENİDEN YOLA ÇIKMAK İÇİN HAZIR
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GAÜ'NÜN TÜRKİYE TANITIM EKİBİ, YENİDEN YOLA ÇIKMAK İÇİN HAZIR

Girne Amerikan Üniversitesi; 2017-2018 Akademik Yılı'nda bünyesine katılacak yeni öğrencilere yönelik tercih ve eğitim fuarlarına katılmaya devam ediyor. Türkiye'deki çeşitli illerde gerçekleşecek programlarda, yüksek eğitim tercihlerini GAÜ ve Kuzey Kıbrıs'tan yana kullanmayı planlayan adaylara yönelik bilgilendirme ile eğitime hız verilecek.

Tercih ve eğitim fuarlarında görev alacak, üniversite bünyesinde oluşturulan temsilci ekipler için düzenlenen seminerler de tamamlandı. Tanıtımda olacak olan ekiplerin, adayların doğru yönlendirilebilmelerine uygun hareket edebilmelerine yönelik olan eğitim seminerlerlerinde; Özellikle, GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanı Zerrin Gürler tarafından sınav sistemleri ile güncellenen yüksek öğretim kuralları konusundaki yeni bilgiler aktarıldı.

'GAÜ Türkiye Tanıtım Ekibi'ne yönelik yapılan son seminere katılan, Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Sualp Davut da; Girne Amerikan Üniversitesi'nin misyonu doğrultusunda, yoğunluk ile hareket edecek gruba başarılar ve kolaylıklar dileklerini dile getirdi.

 
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