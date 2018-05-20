GAÜ Müzik Öğretmenliği Bölümünden, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik konseri

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü’nün davetlisi olarak, Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama programında, GAÜ Spectrum Hall’de konser gerçekleştirdi.

Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencileri, gitar, flüt, keman, piyano, şan, quartet ve perküsyon gruplarından oluşan keyifli bir program sunarken, Üsküdar Amerikan Lisesi öğrencilerine GAÜ Akademisyeni Dr. Deniz Sever piyanosu ile eşlik ederek, müzik ve gençlik adına anlamlı birliktelik sergilediler.

Üsküdar Amerikan Lisesi Müzik Öğretmeni Keysudar Sever; GAÜ Kurucu Rektörü Serhat Akpınar’a, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk’e, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan’a, Müzik Eğitimi Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Ahmet Sönmezler’e ve organizasyonu gerçekleştiren Dr. Deniz Sever’e teşekkür etti.

Üsküdar Amerikan Lisesi’nin 148 yıllık geçmişi olduğunu belirten Keysudar Sever, sanat ve müziğin, kurumları için akademik başarı kadar önemli olduğunu söyledi. Sever, çağdaş, aydın, laik bireyler yetiştirmenin 40 yıllık meslek yaşamında tek amacı olduğunu, sanat yolu ile akılcı ve yaratıcı bireyler yetiştirip topluma yolcu ettiklerini vurguladı.

Müzik Öğretmeni Keysudar Sever öğretmen adaylarına da seslenerek; “Sizlere deneyimlerimi aktarmak, tavsiyelerde bulunmak niyetinde değilim. Sizler sınıfa girdiğinizde bütün soruların cevabını kendinizde bulacaksınız. Öğrencilere kapıyı açmak sizin göreviniz. Açtığınız kapıdan girmelerini sağlamalısınız. Atatürk’ün bir sözünü sizlere aktarmak istiyorum; ‘Sanatsız kalan milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun” dedi.

Konserin sonunda GAÜ Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Arslan, Atatürk’ün “Efendiler, her şey olabilirsiniz ama sanatçı olamazsınız” sözünü hatırlatarak, Üsküdar Amerikan Lisesi öğrenci ve öğretmenlerine, Yrd. Doç. Ahmet Sönmezler’e ve organizasyonu gerçekleştiren Dr. Deniz Sever’e teşekkür etti.