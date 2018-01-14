GAÜ MÜHENDİSLİK ÖĞRENCİSİNDEN OTOMOTİV SEKTÖRÜNÜN GELECEĞİNE YÖNELİK BÜYÜK BULUŞ

Elektrikli araçlar üzerine projeler üreten Girne Amerikan Üniversitesi (GAU) Elektrik-Elektronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Ahmet Can Açık, hurdalıklardan topladığı şarj edilebilir lithium-ion pillerle elektrikli motosiklet projesi geliştirdi.

Klasik akülere göre daha hafif olan ve uzun sürüş mesafesi sunabilen lithium-ion bataryalarının hızlı şarj olabildiğini belirten Açık, açıklamasının devamında şunları söyledi;

Açık: “Atık Durumda Olan Hurda Pil Hücrelerini Bazı İşlemlerle Geri Kazanıp Bir Araya Getirerek, Batarya Oluşturdum”

‘2016 yılından itibaren elektrikli motosiklet projesinde yaklaşık 1000 adet pil üzerinde çalıştım. Atık durumda olan hurda pil hücrelerini bazı işlemlerle geri kazanıp bir araya getirerek batarya oluşturdum ve ardından bataryayı elektrikli motosiklete uyarladım. %100 elektrikle çalışan motosikletin, ilk batarya test sürüşünde yaklaşık 70 km mesafe gitmeyi başardım ve isteğe göre de menzili arttırabilirim. Bataryalar ortalama 2,5 saatte şarj edilebiliyor. Aynı batarya sisteminin farklı konfigürasyonları, elektrikli otomobil dönüşüm sistemlerinde de kullanılabilir” dedi.

Açık: “Atık Pillerin Geri Dönüşümünü İçeren Projeler; Farklı Çözüm Yollarını Beraberinde Getirecektir”

Çok yakında petrol ile çalışan otomobillerin yerine elektrikli otomobillerin artmasıyla birlikte batarya kaynağı elde etmekte bazı sıkıntılar doğabilir. Bu yüzden atık pillerin geri dönüşümünü içeren projeler farklı çözüm yollarını beraberinde getirecektir. Çünkü piller gelişigüzel doğaya bırakıldıklarında hem insan hayatına hem de doğamıza zarar veriyor.’