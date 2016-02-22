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Gaü, Mü İle Eğitim Ve Araştırma Alanında İşbirliği Protokolü İmzaladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mersin Üniversitesi ile eğitim ve araştırma alanında ortak faaliyetlerde bulunmak ve uluslararası işbirliğini geliştirmek üzere işbirliği protokolü imzaladı.

Gaü, Mü İle Eğitim Ve Araştırma Alanında İşbirliği Protokolü İmzaladı

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mersin Üniversitesi ile eğitim ve araştırma alanında ortak faaliyetlerde bulunmak ve uluslararası işbirliğini geliştirmek üzere işbirliği protokolü imzaladı.

22 Şubat 2016 Pazartesi 11:30
Gaü, Mü İle Eğitim Ve Araştırma Alanında İşbirliği Protokolü İmzaladı
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), Mersin Üniversitesi ile eğitim ve araştırma alanında ortak faaliyetlerde bulunmak ve uluslararası işbirliğini geliştirmek üzere işbirliği protokolü imzaladı.

GAÜ’den yapılan açıklamaya göre, protokolle,GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, Mersin Üniversitesi adına ise Prof. Dr. Ahmet Çamsarı imza koydu.

Protokol; her iki kurum arasında uluslararası akademik işbirliğini geliştirme ve desteklemek için eğitim ve araştırma alanındaki materyaller, akademik yayın ve bilgi değişimi, araştırma ve eğitim personeli değişimi, öğrenci değişimi, akademik ve bilimsel alanlarda ortak faaliyetler, işbirliğine dayalı araştırma projeleri ve çalışmaları kapsayacak.

GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ Kurucu Rektörü ve Yöneticiler Kurulu Başkanı Serhat Akpınar'ın vizyonu çerçevesinde üniversitenin yurt dışı kampüsleri yanında 200'ün üzerinde anlaşması bulunduğunu kaydetti.

Bu anlaşmalara bir yenisini eklemenin öğrencilerin GAÜ'nün 3 kıtaya yayılmış kampüsleri yanı sıra anlaşmalı olduğu üniversitelerle de işbirliği, staj ve çalışma ortamlarının yaratılması, öğrencilerin kariyeri açısından çok büyük önem arz ettiğini vurgulayan Öztürk, "mevcut işbirliği çerçevesinde devam eden bu yakın ilişkiler yeni açılımlarla genişleyecek ve Mersin Üniversitesi ile ortak akademik etkinlikleri yapılabilecek" dedi.

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