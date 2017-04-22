GAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ’NDEN GİRNE İÇİN ULUSLARARASI WORKSHOP



Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Mimarlık Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi, Genova Üniversitesi ile ortaklaşa workshop düzenledi.GAÜ Kıbrıs yerleşkesi Mimarlık Fakültesinde düzenlenen workshop’a, İtalya Genova Üniversitesi’nden 30 öğrenci katılırken, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü çalışmaları yerinde inceleyerek, workshop hakkında bilgi aldı.GAÜ ve Genova Üniversitesi arasında ortaklaşa düzenlenen workshop’un yürütücülüğünü üstlenen GAÜ Mimarlık fakültesi akademisyeni Prof. Dr. Jose Manuel Pages Madrigal yaptığı açıklamda, iki farklı kültürden iki farklı ülkeden iki farklı üniversiteden öğrencileri bir arada ağırlamanın eğlenceli bir macera olduğunu söyleyerek, GAÜ olarak Genova'dan gelen 30 öğrenciye ev sahipliği yapmanın kendilerine mutluluk verdiğini söyledi. Madrigal açıklamasının devamında, “Bunu söylemekten çok mutluyum; benim kalbimin yarısı Girne iken, diğer yarısı da Genova'da. Workshoplar öğrencileri realistik çalışmalara yönlendirmek için çok önemli bir enstrüman. Bu yüzden Girne'de bir çalışma yapmaya karar verdik. Bu çalışmada hatıraları, duyusal mekanları anlamak ve özellikle Akdeniz'deki küçük şehre nasıl yeni bir kimlik kazandırılabilir konularını anlamak için böyle bir çalışma hazırladık. Aynı zamanda sorun, şehirleri farklı bir şekilde nasıl tasarlayabiliriz idi. Bugün fakültemizin akademisyenleri Doç. Dr. Hossein Sadri ve Doç. Dr. Senem Sadri’nin Eco-Centric çalışmalar yapıyorlar. Onlardan da bazı ilham verici bilgiler alıyor olacağız” dedi.Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü ise yaptığı açıklamasında, böyle bir çalışma hazırladıkları için başta Prof. Dr. Jose Manuel Pages Madrigal’a olamak üzere tüm GAÜ ailesine teşekkürlerini sunarak, çalışma alanı olarak seçilen bölgenin öneminin kendilerinin de farkında olduklarını söyleyerek, görevde olduğu yaklaşık 3 yıl içinde, tüm bölgede kendi programlarına bağlı olarak çok önemli değişiklikler yaptıklarını söyledi. Güngördü açıklamasının devamında ise, “Aynı bölgedeki yıllardır yıkık durumda olan kuleler ilk kez bizim tarafımızdan tamamlanırken, doğu cephesi tamamen bitti, batı cephesine de başlamak üzereyiz. Tabii ki bölgede yaşayanların ekonomik durumlarına ve pozisyonlarına bağlı olarak zaman içerisinde büyük bozulmalar meydana geldi. Bu da bizim en büyük dezavantajımızdır. Çünkü burada gelir düzeyi düşük olan aileler yaşamakta olduğu için böyle bir sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü buranın bizim için önemi, limanın antik liman ile şehir çarşısını bağlayan önemli bir aks olmasıdır. Bize sunacakları herhangi bir projeyi de mutlaka değerlendirmek istediğimizi de belirtmek isterim. O nedenle de bu bölgede yapılan çalışma bizi heyecanlandırıyor. Yaptıkları tespitleri kısa da olsa izleme imkanım oldu. Yapılan tespitler gerçekten çok değerli tespitler. Yapmamız gereken işler var, ben tekrardan böylesi bir etkinliğin, faaliyetin, çalışma grubunun Girne'de çalışmış olmasının üniversite açısından olduğu kadar kentimiz açısından da önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.GAÜ Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Zeki Avcı yaptığı açıklamasında, Girne’nin üniversite için olduğu kadar; KKTC ve tüm Kıbrıs için de önemli bir şehir olduğunu söyleyerek, bu şehrin güzelleştirilmesinin ve daha ileriye götürülmesinin önemli bir konu olduğunu belirtti. Girne’nin herkesin kullanımında daha güvenli, daha kaliteli bir yaşam sürmesinin de atılacak adımlarda GAÜ'nün ön planda olmasının doğru bir yaklaşım olduğunu ifade eden Avcı açıklamanın devamında şunları söyledi; “Özellikle Genova'dan gelen, hocalarımızın desteklediği öğrencilerimizin de yapmış oldukları çalışmaları bu ivmeyi kazandırmıştır. Sn. Nidai Bey'in de sunumu izledikten sonra gelecek her türlü projeyi inceleyip, uygulamaya koyma mesajını vermesi de, hem Girne için; hem de ülkemiz için kazanç olacaktır” dedi.Proje yürütücülerinden GAÜ Mimarlık Fakültesi Akademisyeni Kim Bennett ise açıklamasında, atölye çalışmasının, eski duvarlı şehir Girne'de duyusal önemlilik, kentsel kumaş hakkında olduğunu ifade ederek, öğrencilerden bu noktalara yoğunlaşmalarını ve gözlem çalışmalarını da bu yönde gerçekleştirmelerini istediklerini söyledi. Bennett açıklamasının devamında, “Burada kullanılan materyalleri, dokuları vb. İnceleyip bunları analiz etmelerini istedik. Bütün verileri toplayacaklar ve kendi algılarına göre haritalandıracaklar. Genova'dan gelen öğrencilerle GAÜ öğrencilerini birleştirerek işbirlikçi bir çalışma yürütüyoruz. Güzel bir atmosfer var ve umarım güzel sonuçlar alacağız” dedi.Bir diğer proje yöneticisi olan Mimarlık Fakültesi akademisyeni Dr. Silvia Covarino ise açıklamasında, atölye çalışmalarının; kentsel tasarım, iç mimarlık ve mimarlık alanlarının ortak çalışması olduğunu söyleyerek, farklı çevrelerden akademisyenlerle bir araya gelebilmenin çok güzel bir şans olduğunu söyledi. Covarino açıklamasının devamında, “Aynı zamanda ben İtalyan olduğum için Genova'dan gelen öğrencilerle; yani benim düşüncemden benim ülkemden öğrencilerle bir araya gelebilmek de benim için çok güzel oldu” dedi.Buluşmanın sonunda Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, workshop çalışmalarına katılan öğrencilere Girne Hatırası olarak hediye dağıttı.