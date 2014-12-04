GAÜ Mimarlık Fakültesi Uluslararası Mimari Tasarım Sempozyumuna Ev Sahipliğiİ Yaptı‏

GAÜ Mimarlık Master ve Doktora programları ve Sapienza Üniversitesi Mimari Yapı Doktora Programı ve Dini Binalar Master Programı koordinatörlüğü tarafından organize edilen bu Uluslararası Sempozyuma GAÜ ve Sapienza Üniversitelerine ek olarak Floransa Üniversites, Belgrad Üniversitesi, Aleksandrya Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi'nden öğretim kadrosu ve araştırmacılar katıldı. Uluslararası olarak İtalya Milli Araştırma Konseyi (National Council of Research), Roma Mimarlar Örgütü, Alcide Cervi Enstitüsü, Emilio Sereni Arşiv ve Kütüphanesi, ve Kıbrıs'tan Eski Eserler ve Müzeler dairesinin desteğiyle gerçekleşen sempozyum, Girne Amerikan Üniversitesi'nin Uluslararası Tarihi Miras Çalışmaları Merkezi (International Centre for Heritage Studies) koordinatörü Dr. Alessandro Camiz'in açılış konuşmasıyla başladı.



Daha sonra GAÜ Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Hossein Sadri sempozyumun katılımcıları ve organizasyon süreciyle ilgili bilgiler sunarken, bu sürece katkı koyan tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Dr. Sadri'nin ardından Eski Eserler ve Müzeler Dairesi adına Özge Samioğlu, Sapienza Restorasyon Okulu adına Prof. Anna Maria Pandolfi ve Sapienza Dini Binalar Master Programı adına Prof. Lucia Ferroglio açılış konuşmalarını gerçekletirdiler. Girne Amerikan Üniversitesi Rektörlüğü adına GAÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuz Karakartal İtalyanca gerçekleştirdiği konuşmasında uluslararası etkinlikler ve işbirliklerinin önemine vurgu yaparak, tüm katkı sunan birey ve kuruluşlara teşekkür etti ve sempozyuma başarılar diledi.



Konuşmaların ardından GAÜ Uluslararası Tarihi Miras Çalışmaları Merkezi Direktörü Dr. Alessandro Camiz, GAÜ Mimarlık Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Shahin Keynoush ve Floransa Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Giorgio Verdiani sunumlarını gerçekleştirdiler.

