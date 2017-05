GAÜ MİMARLIK FAKÜLTESİ MERSİN’DE MİMARİ PROJE YARIŞMASI DÜZENLEDİ

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretimde 50. yılına doğru ilerlerken, son olarak Mersin’de anlaşmaya varılan Havacılık ve Denizcilik Liseleri için, Mimarlık öğrencileri arasında proje yarışması başlattı.GAÜ’ye bağlı olarak Mersin’de kurulacak olan, GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi (UHA) bünyesinde ki GAÜ Uluslararası Mersin Havacılık Lisesi ve GAÜ Mersin Denizcilik Lisesi için protokol anlaşmasının imzalanmasının ardından, GAÜ Mimarlık fakültesi öğrencileri arasında yapılacak olan binalar için tasarım yarışması düzenlendi. Mersinli iş adamı Erkan Akkoyuncu, GAÜ’ye gerçekleştirdiği ziyarette, öğrencilerin projelerinde incelemede bulundu.Akkoyuncu’ya incelemeler sırasında, GAÜ Başkan Vekili Olgun Üstün, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk, GAÜ İstanbul Anadolu Yakası Koordinatörü Bihter Asena Yanar, Mimarlık, tasarım ve Güzel sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Adil ve Öğretim Üyesi Kenan Güvenç eşlik etti.GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk incelemeler sırasında yaptığı açıklamasında, Erkan Akkoyuncu ve ailesinin yapmış olduğu girişim ile güzel bir olaya vesile olduğunu belirterek, uluslararası düzeyde havacılık ve denizcilik lisesi kurulumunun Türkiye’de bir ilk olduğunu ve çok önemli bir ihtiyaç olduğunu dile getirdi. Öztürk, ortaya koyulan emeklerin en layığı ile karşılık bulacak şekilde tüm GAÜ ailesi ve öğrencileri ile özverili bir çalışma içerisinde olduklarını ifade ederek, bu çalışmaların öğrencilerin gelişiminin yanında, eğitim sektörüne de büyük katkı sağlayacağına inancının sonsuz olduğunu vurguladı.Mersinli iş adamı Erkan Akkoyuncu öğrencilere hitafen yapmış olduğu konuşmasında; “İki tane konunun üzerinde durmak istiyorum. Hayal etme güdüsü ile duygunuza hiçbir zaman sınır koymayın. Duygu öyle önemli bir his ki, o sizi alacak ve başka yerlere götürecek. Ben bu manzarayı kendi ofisimde bir buçuk ay önce hayal etmiştim. Halbuki hiçbirinizi tanımıyordum. Hayal ettim şimdi karşınızda konuşuyorum. Zaten bölümünüz hayal etmeye çok müsait. Hayal emtekten hiçbir zaman vazgeçmeyin. Çalışmalarınızı da duygu ve aşk ile yapın. Yakup Emre’nin bir sözü; ‘Aşk ile yola çıkan; sırtında dünyayı taşır. Aşksız yola çıkan ise, beden diye bir ceset taşır’. O coşku her zaman içinizde olsun. Ben hayalimden bahsedeyim. Önce mahallemi sevdim, sonra yaşadığım ilçeyi; sonra da kentimi sevdim. Uluslararası yaşanabilir kentler sıralamasına girmesi gibi yaşadığım şehir için bir hayalim var. Çünkü ben yaşadığım şehre kendimi borçlu hissediyorum. Bu GAÜ ile Akkoyuncu ailesi arasında yapılan anlaşmanın da, Mersin’nin gelişimine katkısı olacaktır. Çünkü kazanç kentimizin kazancı olacak, ülkemizin kıazancı olacak. Bu kentin yaşanabilir şehirler arasında yer almasını sağlamak gibi bir hayalim var” dedi.GAÜ Başkan Vekili Olgun Üstün ise konuşmasında, proje yarışmasına katkı koyan herkese teşekkürlerini sunarak, GAÜ ile Akkoyuncu grubu arasındaki bu birlikteliğin, Akkoyuncu ailesinin Mersin’e havacılık llisesi kurmak için GAÜ’ye danışması ile başladığını belirtti. Üstün konuşmasının devamında; “GAÜ olarak seve seve, sadece maddi olarak değil, fikir olarak da katkı koyacağımızı söyledik. Sonra denizcilik ilave edildi. Mimarlık Fakültesi öğrencilerimizin de bu konuya katkısı olacağını düşündük. Ben eminim çok güzel sonuçlar çıkacak, çok yararlı olacak. Biz de gurur duyacağız, sevineceğiz ve kendilerine önlerinin açılması için diğer konularda da yardımcı olmaya devam edeceğiz” dedi.GAÜ İstanbul Anadolu Yakası Koordinatörü Bihter Asena Yanar ise açıklamasında, Akkoyuncu ailesi ile bir ilki gerçekleştirdiklerini belirterek, GAÜ franchising olarak bunu devam ettirmek istediklerini söyledi. Yanar, gelecekteki projelerde de Akkoyuncu ailesi ile çalışmayı umut ettiklerini ifade ederek, şimdiden hayırlı olmasını diledi.GAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Mehmet Adil yaptığı açıklamada, “Bir dekan olarak, öğretim ve öğrenim açısından; bütün arkadaşların fikirlerini dinlediğim zaman projelerin olumlu sonuçlanacağını düşünüyorum. Umarım öğrenciler de aynısını düşünüyordur. Herkese teşekkür ediyorum” dedi.GAÜ Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Kenan Güvenç ise açıklamasında, bu ilişkiyi kurmanın çok önemli olduğunu belirterek, bir girişim grubunun üniversitenin fikirlerine böyle değer vermesinin kendilerini gururlandırdığını ve GAÜ olarak mutlu olduklarını söyledi. Ayrıca bu bağlılığın her zaman kurulabiliyor olmasının önemine dikkat çeken Güvenç, pratikte beklenilen sonucun sağlamaması durumunda bile, bu temasların değerli olduğunu söyledi.