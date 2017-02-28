GAÜ Mezunları İstanbul'da Biraraya Geldi

GAÜ MED bünyesinde, İstanbul’da bulunan ve yüksek pozisyonlarda iş hayatlarına devam eden GAÜ mezunları, derneğin kurulduğu günden bugüne kadar düzenledikleri organizasyonlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yoğun katılım ile, Beylerbeyi’ndeki Trabzon Kültür Derneğin’de biraraya gelen GAÜ mezunları, üniversite yıllarında ki anılarını tazelerken, aynı zamanda iş hayatları hakkında paylaşımlarda bulundu.

2016 yılında kurulan GAÜMED, GAÜ mezunlarını biraraya getirmek ve destek vermenin yanısıra, mezunlarının üniversite ile bağlarını güçlendirmeyi, öğrenci ve mezunlar arasında iletişim sağlamanın yanında; yeni mezun öğrencilere kariyer planlama ve iş hayatı konusunda mentorluk yapmayı hedefliyor.

Türkiye Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) başta olmak üzere, tüm dünyada tanınan ve 27 ayrı akreditasyona sahip bir Dünya Üniversite’si olan GAÜ, Türkiye’de bulunan mezunlarının yanısıra, tüm dünyada bulunan mezunları ile de, GAÜMED sayesinde iletişimini sürdürüyor.







