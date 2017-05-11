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11 Mayıs 2017 Perşembe 13:36

GAÜ MERSİN HAVACILIK VE DENİZCİLİK LİSELERİ PROJE YARIŞMASI’NIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

GAÜ MERSİN HAVACILIK VE DENİZCİLİK LİSELERİ PROJE YARIŞMASI'NIN SONUÇLARI AÇIKLANDI
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GAÜ MERSİN HAVACILIK VE DENİZCİLİK LİSELERİ PROJE YARIŞMASI’NIN SONUÇLARI AÇIKLANDI

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) yükseköğretimde 50. yılına doğru ilerlerken, son olarak Mersin’de anlaşmaya varılan Havacılık ve Denizcilik Liseleri için düzenlemiş olduğu, Mimari Proje Yarışması sonuçları açıklandı.

GAÜ’ye bağlı olarak Mersin’de kurulacak olan, GAÜ Uluslararası Havacılık Akademisi (UHA) bünyesinde ki GAÜ Uluslararası Mersin Havacılık Lisesi ve GAÜ Mersin Denizcilik Lisesi için protokol anlaşmasının imzalanmasının ardından, GAÜ Mimarlık fakültesi öğrencileri arasında gerçekleşen Mimari Tasarım yarışması sonuçları, GAÜ Başkan Vekili Olgun Üstün, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk ve Dekan Doç. Dr. Mehmet Adil ile akademisyenler ve öğrencilerin katılımı gerçekleşen törende açıklandı.



GAÜ Mimarlık bölümü öğrencilerinin uzun uğraşlar sonucunda oraya koyduğu projeler arasında jüri üyeleri seçim yapmakta zorlanırken, hazırlanan tüm projeler büyük beğeni topladı.

Mimari tasarım yarışması sonuçlarını GAÜ Rektörü Prof. Dr. Kutsal Öztürk açıklarken, Öztürk öncelikli olarak, projerin danışman akademisyenlerine ve katılan tüm öğrencilere teşekkürlerini sundu. Öztürk, özellikle Mimarlık öğrencileri için yarışmaların çok büyük önem teşkil ettiğini ifade ederek, bu yarışmanın da kendilerine büyük katkılar sağladığını unutmamalarını vurguladı. Gerçekleştirilen proje yarışmasına toplamda 30’un üzerinde öğrencinin katılım gösterdiğini söyleyen Öztürk, öğrencilerinin emeklerinin çok büyük olduğunu ifade etti.



Öztürk konuşmasının ardından, dereceye giren grupları açıklarken; 1’incilik ödülünü kazanan grup üyelerinin Eylem Süner, Aslıhan Hosler ve Melek Kapan, 2’nci grup üyeleirnin Hatice Çanakçı, Ertuğ Önay ve Selin Kaltuş, 3’üncü grup üyeleirnin ise Fatih Ekrem Yürek, Ali Aydın, Şeref Ünlü ve Emin Taşdemir olduğunu söyledi.



GAÜ Başkan Vekili Olgun Üstün ise yapmış olduğu açıklamasında, gösterilen ilgiye teşekkürlerini sunarak, çalışmaların; hafta sonu ve gece demeden büyük emekler ile ortaya çıktığını ifade etti. Katılan tüm öğrencileri kutlayan Üstün, başarılarının artarak devamını diledi.  
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