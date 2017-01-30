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30 Ocak 2017 Pazartesi 12:40

GAÜ MASA TENİSİ TAKIMINDAN LİGE HIZLI BAŞLANGIÇ

GAÜ MASA TENİSİ TAKIMINDAN LİGE HIZLI BAŞLANGIÇ
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 GAÜ MASA TENİSİ TAKIMINDAN LİGE HIZLI BAŞLANGIÇ

Başarı ve şampiyonlukları ile adından sıkça söz ettiren GAÜ Masa Tenisi Takımı Adana’da katılmış olduğu ligede de Girne Amerikan Üniversitesi’nin adını en iyi şekilde temsil etti.

25-30 Ocak tarihleri arasında Adana’da düzenlenen masatenisi Unilig lig 1.Devre (B) Grubuna düşen masatenisi takımı 2017-2018 sezonu ilk ayak maçlarını 10 da 10 yaparak üni lige süper bir başlangıç yaptı.

Konu ilgili açıklama yapan GAÜ Spor Köördinatörü Yrd.Doç.Dr.Muzaffer Doğgün 3.gün aralıksız süren müsabakalarda takımlarının geçen yıl final oynamış olduğunu ve lige de bu sene şampiyon parolası ile çıktığının altını çizdi.Doğgün , Unilig’in 6 gruptan oluşmakta olduğunu ve her grupta 12 takım bulunduğunu , bu sebeple de takımlarının, Türkiye genelinde en iyi takım ve sporcular ile yarıştığını ifade etti.Amaçlarının bu sene de final oynayıp şampiyon olmak olduğunu vurgulayan Doğgün , akademik başarılar kadar üniversite olarak spor başarıları ile de disiplinli olarak ilgilendiklerini ve her sporcunun da aynı disiplinde GAÜ vizyonuna uygun olarak hareket etmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

GAÜ Spor Koordinatörlüğün’den yapılan açıklamada , ikinci devrenin 17 Mart ‘ta oynanacağını ve yine tam skor yapılması durumunda , Mayıs ayında yapılacak gruplardan ilk iki çıkanın üniversitelerin Mayıs ayında 12 üniversite ile lig usulü final oynayacağı bildirildi.

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