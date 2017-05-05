GAÜ MASA TENİSİ TAKIMI, TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ

1-5 Mayıs tarihleri arasında İzmir Çeşme Spor salonunda düzenlenen Üniversitelerarası Masa Tenisi Liginde, rakipleri ile kıyasıya mücadele eden GAÜ Masa Tenisi Takımı, Türkiye 3’üncüsü oldu.Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Spor Koordinatörü ve BESYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün, Masa Tenisi takımının göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutlayarak, KKTC ve GAÜ adına büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.1-Marmara Üniversitesi2-İstanbul Aydın Üniversitesi3-Girne Amerikan Üniversitesi