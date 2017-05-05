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05 Mayıs 2017 Cuma 12:40

GAÜ MASA TENİSİ TAKIMI, TÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ

GAÜ MASA TENİSİ TAKIMI, TÜRKİYE 3'ÜNCÜSÜ
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Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) Masa Tenisi Takımı, Antalya’da düzenlenen Türkiye Üniversiteler arası masa tenisi şampiyonasında, rakiplerini geride bırakarak, Türkiye 3’üncüsü oldu.

1-5 Mayıs tarihleri arasında İzmir Çeşme Spor salonunda düzenlenen Üniversitelerarası Masa Tenisi Liginde, rakipleri ile kıyasıya mücadele eden GAÜ Masa Tenisi Takımı, Türkiye 3’üncüsü oldu.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan GAÜ Spor Koordinatörü ve BESYO Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Doğgün, Masa Tenisi takımının göstermiş olduğu başarıdan dolayı kutlayarak, KKTC ve GAÜ adına büyük bir başarı elde ettiklerini söyledi.

Takım dereceleri;

1-Marmara Üniversitesi
2-İstanbul Aydın Üniversitesi
3-Girne Amerikan Üniversitesi  



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GAÜ MASA TENİSİ TAKIMITÜRKİYE 3’ÜNCÜSÜ
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