GAÜ LYMPICS GAMES 2017, ŞENLİK HAVASINDA DEVAM EDİYOR

GAÜ Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampsü, GAÜ Lympic’de 24 Nisan – 28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek olan GAU Lympics Games 2017, 16 farklı ülkeden spor gruplarının kıyasıya karşılaşmaları ve GAU Lympic alanında kurulan stantlar ile, 28 Nisan’a kadar devam edecek.Osman:” GAU Lympics Games 2017’ye, Tüm halkımız Davetlidir”“Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz GAU Lympic oyunlarımız başlamıştır. 16 farklı ülekenin yarıştığı bu oyunlarımızın amacı sportif ve sosyla anlamda, eğlenceli bir atmosferde yarışmaktır. Bu oyunları hem katılımcılara hem izleyecilere eğlenceli kılmak için etkinliğimiz festival haline getirlmiştir. Bir hafta boyunca GAU Lympic sahamızda çeşitli standlar yeralacaktır. Tüm halkımızı da GAU Lympics Games 2017’ye stantlarıma bekliyoruz. Oyunlarımız ve stantlarımız 28 Nisan’a kadar 12 – 18 saatleri arasında sürecektir. Detaylı program ve bilgiler için bizlere, mcc.gau.edu.tr web sayfamızı yada sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilrisiniz” dedi.