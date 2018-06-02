GAÜ, Liseler Arası Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti

'GAÜ, LİSELER ARASI KISA FİLM VE FOTOĞRAF YARIŞMASI'NIN ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞTİ.

Girne Amerikan Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin ülkemiz ve Türkiye Cumhuriyeti'nin; Genel anlamda orta eğitim kurumları düzeyinde gelenekselleştirdiği; "Liseler Arası Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması"nın, bu yıl düzenlenen ödül töreni ile galası gerçekleşti.

GAÜ'den verilen bilgiye göre; Kısa film dalında 12'inci, fotoğraf dalında ise 6'ıncı kez gerçekleştirilen yarışmanın, bu yılın derece ile ödüllendirilen finalistlerinin okullarının yöneticileri eşliğinde, KKTC'ye davetlerinin ardından düzenlenen tören ve gala programı, yine GAÜ Kampüsü'nde 'Millenyum Senato Kongre Merkezi Salonu'nda gerçekleştirildi. Törende GAÜ, Rektör Prof. Dr. Kutsal Öztürk tarafından temsil edildi.

DOÇ. DR. TERKAN; "AKADEMİK YILIMIZIN BU DÖNEMİNİ, GELECEĞİMİZİN İLETİŞİMCİLERİNİ ONURLANDIRARAK; PAYLAŞIM DUYGULARIMIZ İLE TAMAMLIYORUZ."

Özellikle Türkiye Orta Eğitim Kurumları nezdinde ilgi ile karşılanan yarışmanın düzen ve oluşturulmasından sorumlu GAÜ İletişim Fakültesi'nin Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan, davetlilere yönelik gerçekleştirdiği açılış konuşmasında, "amatör ruh" ile oluşturulmuş kısa film ve fotoğrafın "ruh birlikteliği"ne tanıklık edip, paylaşım mutluluğunu yaşadıklarını belirterek; "böyle bir ruh birlikteliği içinde, geleceğimizin iletişimcilerinin ve aslında büyük olasılıkla sanatçılarının; çarpıcı çalışmaları ile memnuniyetle yüzyüze kalan ön ve son jürilerimizin başkanlığını yapmaktan da büyük bir onur ve mutluluk duyuyorum." sözleri ile seslendi.

Doç. Dr. Remziye Terkan bu vesilenin; 2017-2018 Akademik Yıl'ın Bahar Dönemi'nin GAÜ İletişim Fakültesi'nin bu yıl gerçekleştirdiği çok sayıdaki etkinliğin anlamlı bir finali olduğunu da sözlerine ekledi.

HER YIL; YÜKSEK İLGİ VE KATILIM

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta düzenlenen teşvik amaçlı yarışmalar arasında yüksek bir paydası bulunan "GAÜ Liseler Arası Kısa Film ve Fotoğraf Yarışması"na bu yıl; Kısa film dalında 120, fotoğraf dalında ise 122 çalışma katıldı. GAÜ İletişim Fakültesi akademik kadrosunun bir araya gelmesi ile oluşturulan ön jüri sürecinin ardından oluşan ana jüri sürecinde ise, yine başkanlığı GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Vekili Doç. Dr. Remziye Terkan tarafından yapılan ve BRTK Müdürü Meryem Özkurt, fakülte öğretim görevlileri; Derviş Zaim, Ferhat Atik ve Timur Cengiz tarafından yapılan değerlendirmeye bağlı olarak dereceye girenler belirlenmişti.

Bu yılki yarışmanın derece listesini; 3'üncülük, "Çöp Adam’" kısa filmi ile Özel Doğu Ataşehir Sevinç Lisesi’nden Doğa Ceylan, 2'incilik; ‘’KÜFE’’ ile Seyhan Ç.E.P. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrencisi Yusuf Yılmaz ve Kabataş Erkek Lisesi’nden de Melik Adar Alış'ın "Küfe’" adlı çalışması ile birincilik ödülünü alması oluşturdu.

Altıncı kez gerçekleşen fotoğraf yarışmasında ise; Defne Güzey (Galatasaray Lisesi), Burcu Emektar (Celal Bayar Üniversitesi) üçüncülük ve ikincilik derecelerini elde ederken, Seyit Şanlı Endüstri Meslek Lisesi öğrencisi Yiğit Pehlivan'ın fotoğraf çalışması birinciliğe değer bulundu.

Bilindiği gibi; GAÜ derece sahibi öğrencileri, ayrıca para ödülü yanında Moldova Amerikan Üniversitesi’nde %100 hazırlık bursu ile teşvik etmeyi de amaçlıyor.