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GAÜ Liselelerarası Kısa Filim Yarışmasının Başvuruları Devam Ediyor

Büyük ödül GAÜ canterbury kampüsünde %100 burslu ingılizce hazırlık eğitim ve 3000 TL

GAÜ Liselelerarası Kısa Filim Yarışmasının Başvuruları Devam Ediyor

Büyük ödül GAÜ canterbury kampüsünde %100 burslu ingılizce hazırlık eğitim ve 3000 TL

22 Şubat 2016 Pazartesi 09:16
GAÜ Liselelerarası Kısa Filim Yarışmasının Başvuruları Devam Ediyor
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GAÜ Liselerarası Kısa Film Yarışmasının Başvurular Devam Ediyor

Büyük ödül  GAÜ canterbury kampüsünde %100 burslu ingilizce hazırlık eğitim ve 3000 TL

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) tüm Türkiye’den ve KKTC ‘ den sinema tutkunu liseli gençlerin heyecan içerisinde beklediği 10. Liselerarası Kısa Film Yarışması başvuruları başladı. 

Yeni Fikirleri desteklemeyi ve sinema kültürüne katkı sağlamayı amaçlayan GAÜ İletişim Fakültesi tarafından organize edilen Liselerarası Kısa Film Yarışması 10'uncu kez genç yönetmenleri ve sinemacıları buluşturmaya hazırlanıyor.
 
Yüksek Öğretimde 50. yılına doğru ilerleyen Girne Amerikan Üniversitesi tarafından düzenlenen “10. Liselerarası Kısa Film Yarışması” hikâyelerini beyaz perdeye taşımak isteyen genç yönetmen ve kısa filmcileri buluşturarak, hayallerini gerçekleştirmelerini ve eğitimlerine destek olmayı hedefliyor. GAÜ yarışma ile aynı zamanda sinema adına kendilerini geliştirmek isteyen gençlere, çalışmalarını sergileyebilecekleri ciddi ve profesyonel bir platform oluşturmanın yanıda,  dereceye girenlere Girne Amerikan Üniversitesi Canterbury Kampüsü’ nde burslu eğitim olanakları ve para ödülleri sunuyor.

Konuyla ilgili GAÜ’den yapılan açıklamada; Birincilik Ödülünün, 2000 Euro ve GAÜ Canterbury Kampüsünde 1 yıl %100 Hazırlık Bursu, İkincilik Ödülünün, 1500 Euro ve GAÜ Canterbury Kampüsünde 1 yıl %100 Hazırlık Bursu, Üçüncülük Ödülünün ise 1000 Euro ve GAÜ Canterbury Kampüsünde 1 yıl %100 Hazırlık Bursu olduğu bildirildi.

SON BAŞVURU 18 Mart 2016
Ayrıca, GAÜ Liseler Arası Film Yarışması’nın son başvuru tarihinin 18 Mart olduğu ve ödül töreninin 22 Nisan 2016 Cuma günü gerçekleştirileceği bildirilirken, yarışmaya katılmak isteyen öğrencileirn, başvuru formu ve detaylı bilgilere yarışmanın resmi sitesi http://yarismalar.gau.edu.tr adresi ile Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs Halkla İlişkiler Müdürlüğüne (0392) 650 20 00 nolu telefondan 1165 dahili hat üzerinden ulaşılabileceğinin vurgulandığı açıklamada yarışma sonunda dereceye girecek eserlere ödüllerin Girne Amerikan Üniversitesi Kıbrıs Yerleşkesi Girne Kampüs’te seçkin jüri ile Türkiye ve Kuzey Kıbrıs’ın ünlü yönetmen ve sinema sanatçılarının katılacağı ödül töreninde filmlerin gösterimlerinin ardından verileceğinin altı çizildi.


Son Güncelleme: 22.02.2016 11:53
Anahtar Kelimeler:
GaüKısa FilimLiselerARASIIngilizce
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