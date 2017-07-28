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28 Temmuz 2017 Cuma 10:59

GAÜ: “Kurumlar Arası Geçiş Başvuruları İçin Son Tarih 30 Ağustos”

Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), “kurumlar arası geçiş başvuruları için son tarihin 30 Ağustos olduğunu” bildirdi.

GAÜ: 'Kurumlar Arası Geçiş Başvuruları İçin Son Tarih 30 Ağustos”
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Lefkoşa, 28 Temmuz 17 : Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ), “kurumlar arası geçiş başvuruları için son tarihin 30 Ağustos olduğunu” bildirdi.

GAÜ Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “2017-2018 Güz Dönemi kurumlar arası geçiş başvurusunda bulunacak öğrenciler için GAÜ’nün uygulama esasları, başvuru şekli ve tarihi ile gereken belgelerin üniversitenin web sitesinden paylaşıldığı” belirtildi. Açıklamada, uygun görülen başvurulara kontenjanlar çerçevesinde kesintisiz eğitim bursu sağlanacağı da bildirildi.

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